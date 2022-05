L'adv vola sulla connected tv: 29 mld di investimenti, grazie allo sport live

Il risultato della survey condotta da The Trade Desk su oltre 150 marketing manager Usa

Nel 2022 i buyer in USA destineranno il 53% dei loro budget in investimenti pubblicitari sulla Connected TV. E’ quanto emerge da una survey condotta da The Trade Desk (Nasdaq: TTD), la principale advertising technology platform globale e indipendente, e Advertiser Perceptions, secondo la quale il 35% degli intervistati, tra gli oltre 150 marketing manager di aziende e agenzie pubblicitarie, afferma che aumenterà la spesa pubblicitaria su questo specifico canale; in particolare l’aumento dell’allocazione dei budget è da attribuirsi alla pianificazione durante gli eventi sportivi trasmessi in streaming.

"È evidente come questo settore abbiamo raggiunto un punto di svolta – ha commentato Olivia Ondash, direttore senior dello sviluppo clienti di The Trade Desk – I vantaggi della CTV, flessibilità, controllo, individuazione di un pubblico difficile da raggiungere, così come le ottime prestazioni di questo canale, hanno portato sempre più i brand a considerare strategie di pianificazione ‘CTV-first’ negli upfront di quest'anno".

Dai risultati del sondaggio, inoltre, si può stimare come la spesa pubblicitaria destinata alla CTV potrebbe raggiungere i 29 miliardi di dollari nel 2022, con un aumento del 39% anno su anno. E gran parte di questa crescita sarà da attribuire all'aumento degli investimenti negli sport in diretta streaming.

I playoff di NBA, le MLB World Series, così come la stagione della NFL e il Super Bowl hanno attirato l’interesse da parte dei marketing manager intervistati. Inoltre, l’acquisto di eventi sportivi live sulle piattaforme di streaming sta portando vantaggi anche gli editori, infatti, quasi il 73%, degli intervistati ha affermato che l'acquisto di sport dal vivo trasmesso solo tramite piattaforme streaming li porterà ad acquistare altri spazi pubblicitari sulla stessa piattaforme.

