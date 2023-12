L'astrologa finanziaria: "Giove nel Toro continuerà a favorire Piazza Affari"

Previsioni 2024, parla l'astrologa finanziaria

“Estate complicata per Meloni”, “rischi per Schlein”, lo “spauracchio” Trump, nessun allentamento dei tassi e mercati sereni. È il quadro tracciato su affaritaliani.it da Grazia Mirti, astrologa finanziaria e laureata in Economia e commercio all'Università di Torino, nonché ex docente di Ragioneria e tecnica bancaria.

Mirti ha analizzato le stelle della premier che “avrà un mese di gennaio impegnativo”, poi nel corso dell’anno “ci saranno alti e bassi”, per una persona che resta “di grande attivismo”. È “nata nel segno del Capricorno, il più ambizioso dello zodiaco”. Per la premier “c’è una carta del cielo che indica delle insidie costruttive a inizio anno fino a marzo, in estate ci sarà Giove che andrà a opporsi alla sua Luna e quindi l’immagine potrà risentirne”. Alle elezioni europee di giugno “Meloni potrà avere buoni risultati, potendo contare sul supporto di Giove sul suo Medium Coeli".

Secondo l’astrologa anche Schlein ha di fronte un anno non facile perché “è una Toro sotto tiro del pianeta Urano” che “le ha già cambiato una volta la vita, diventando segretaria del Partito democratico”. La giovane leader del Pd “avrà dei momenti non facili, con miglioramenti estivi. Se le elezioni europee non dovessero andare bene, la sua posizione potrebbe vacillare".

Il 2024 sarà anche l’anno delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, un evento sempre molto importante per gli equilibri mondiali. Trump ce la farà a correre per la Casa Bianca? “Il 25 maggio il pianeta Giove entra nel suo segno Natale che è gemelli e questo potrà aiutarlo se supererà le impasse giudiziarie”, sostiene Mirti. “Biden – continua l’astrologa - è uno scorpione inossidabile, ma avrà una fase pesante intorno a giugno, dovrà guardarsi dalla scalata di un altro candidato”. Si tratta di due figure che “hanno una situazione di debolezza. Tra i due Trump ha migliori chance astrologiche, ma non è detto che giungano indenni al voto!!".

E le guerre? “A Gaza non vedo soluzioni a breve scadenza, è una questione che sarà risolta a livelli più alti. Per quanto riguarda l’Ucraina, invece, su Zelensky l’entusiasmo è calato, avrà un difficile inizio d’anno, mentre le guerre continuano stancamente".

Sul fronte economico-finanziario l’inflazione sarà ancora protagonista in negativo perché “i tassi sono legati al segno dei Gemelli. Il fatto che Giove vada nei Gemelli non depone a favore della loro diminuzione e non è detto che vengano ridimensionati. A metà anno non ci sarà un livello di inflazione sufficientemente ridotto".

Mentre sui mercati “la presenza di Giove nel segno del Toro ha favorito alcuni mercati come Piazza Affari che ha avuto un exploit straordinario. Giove in Toro rappresenta il denaro. Resterà nel Toro fino al 25 maggio, non c’è da preoccuparsi nemmeno dopo. La Finanza si è staccata dalla Politica...".

Infine, i consigli a chi ha un bel gruzzoletto da investire. Nel 2024, infatti, le “sterline d’oro nuovo conio” saranno la scelta giusta. “Negli ultimi 6/7 anni sono cresciute di quasi il doppio. È un bene rifugio che può dare risultati molto soddisfacenti, aspettando una fase di calo. Un 10% del capitale potrebbe essere la quota adeguata".