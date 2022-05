L'Ue litiga sulla Russia, i dubbi su petrolio e tassi frenano Wall Street

Petrolio: la Germania frena sulle sanzioni alla Russia, incertezza nei mercati

Wall Street procede debole in attesa della riunione sui tassi del Federal Open Market Committee, fissata per domani, martedì 3 maggio. Da questo passaggio mercati e analisti si attendono una stretta di mezzo punto sui tassi di riferimento Usa. Il Dow Jones cede lo 0,35%, lo S&P 500 arretra dello 0,30%, il Nasdaq guadagna lo 0,09%. Dal fronte macro, c'è da segnalare il calo, per il secondo mese consecutivo, dell'indice Ism, che certifica lo stato di salute del manifatturiero ad aprile a 55,4 da 57,8 a marzo. Le attese degli analisti erano per un 57,6.

Intanto la Germania chiede tempi più lunghi per l'embargo del petrolio russo: "Sarebbe utile se avessimo qualche settimana o mese per fare i preparativi tecnici. Dobbiamo trovare alcune navi che trasportano petrolio da ovest a est, dobbiamo preparare i porti e gli oleodotti", ha dichiarato il ministro dell'Economia e della Protezione climatica tedesco, Robert Habeck, in merito alla stretta nei confronti del regime di Vladimir Putin.

"Dopo due mesi di lavoro posso dire che la Germania non e' contraria a un embargo sul petrolio russo, ovviamente avra' un carico pesante, ma siamo pronti a farlo" ha aggiunto Habeck, al suo arrivo al Consiglio Energia a Bruxelles. "Abbiamo avuto una dipendenza abbastanza forte dal petrolio russo nel passato, prima che la guerra cominciasse era al 35%, ora l'abbiamo ridotta al 12% e solo una raffineria sta lavorando sul petrolio russo. Quindi abbiamo un problema locale ed eè abbastanza grande, questo 12% nella regione della Baviera. Se arriva l'embargo del petrolio e non abbiamo abbastanza tempo per risolvere la questione, avremo un problema locale e ovviamente un aumento dei prezzi e forse la catena di approvvigionamento non sara' sicura ma non colpirebbe tutta l'economia nazionale", ha spiegato.

Petrolio in lieve calo, con il Wti che cede lo 0,3% a 104,2 dollari al barile

Il tema, tuttavia, suscita un forte dibattito in Europa. L'Ungheria ha espresso una contrarietà decisamente netta per tramite del portavoce del governo Zoltan Kovacs: "La posizione ungherese riguardo a qualsiasi embargo su petrolio e gas non è cambiata: non lo supportiamo", ha detto seccamente alla Reuters. Del tutto diversa la posizione della Polonia, che con la ministra dell'ambiente Anna Moskwa definisce l'embargo “assolutamente necessario da compiere nel prossimo pacchetto di sanzioni. La solidarietà che ci aspettiamo è non solo con le parole, ma anche nei fatti ,con un sostegno pieno all'embargo per i fossili russi", ha aggiunto. "Abbiamo già sanzionato il carbone, ora è tempo del petrolio e in un secondo momento del gas. La scelta migliore e' farli insieme", ha aggiunto.

Intanto, il petrolio è in lieve calo con il Wti che cede lo 0,3% a 104,2 dollari al barile. Tra i titoli energetici, Chevron guadagna l'1,18%, ExxonMobil sale dello 0,65% mentre ConocoPhillips arretra dell'1,27%. Contrastato anche il settore Aerospace & Defence con Lockheed Martin e Northrop Grumman che perdono, rispettivamente, lo 0,35% e lo 0,31% mentre L3Harris Technologies guadagna l'1,45%.





