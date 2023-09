Laps To Go, Lapo in perdita anche con il food: "indigesto" il bilancio 2022

Lapo Elkann ci rimette col business della ristorazione

Non sono un grande business il food e l’organizzazione degli eventi per Lapo Edovard Elkann. Il nipote del defunto avvocato Giovanni Agnelli, infatti, tramite la sua Laps To Go Holding controlla il 100% di Fb Garage, società di organizzazione di eventi e proprietaria del ristorante al secondo piano di Garage Italia Milano, lo spazio iconico situato in piazzale Accursio a Miano, un tempo realizzato in tandem con Carlo Cracco.

Il bilancio 2022, approvato poche settimane fa, s’è chiuso con una perdita di oltre 493mila euro dopo quella di 245mila euro del precedente esercizio e ciò anche se i ricavi, grazie all’anno d’uscita dalla pandemia, sono saliti a 592mila euro dai soli 97mila euro del 2021, e tuttavia i costi sono schizzati anno su anno da 338mila a oltre un milione.

C’è da osservare che in base a questi risultati il patrimonio netto di Fb Garage è diventato negativo per 21mila euro. Durante la recente assemblea degli azionisti il riconfermato amministratore unico Lorenzo Landini ha però fatto mettere a verbale che “il socio unico ha già provveduto ad effettuare un versamento di 50mila euro nelle casse al fine di supportare finanziariamente la società”.

Ma come si mangia nel ristorante di Lapo? Una delle ultime recensioni del locale pubblicate da un cliente su Tripadvisor dice: “Pizza veramente buona, con impasto leggero e ottimi ingredienti. Servizio da rivedere: personale poco presente e nemmeno tanto gentile. Abbiamo chiesto gentilmente di chiudere la porta perché faceva freddo all’interno del locale, dopo 5 minuti è stata riaperta dal personale stesso”.