M&A, 2021 anno da record: ma il primo trimestre del 2022 corre a due velocità

Private equity e investimenti finanziari, a livello globale il 2021 ha visto nuovi record con un +60% nel numero di transazioni

2021 anno da record per il mercato mondiale dell'M&A: nei mesi post Covid il settore è cresciuto del 47% in termini di controvalore rispetto al 2020 a circa 4.400 miliardi di dollari e del 31% per volumi a un soffio dalle 49mila operazioni. A scattare una fotografia dettagliata dell'andamento è una ricerca Kpmg presentata in occasione del convegno annuale Aifi.

Il primo trimestre 2022, d'altra parte, ha visto un andamento a due velocità, con controvalore ancora in crescita del 23% su base annua, a fronte di una contrazione dei volumi pari al 19%. La frenata è ancora più marcata in Italia, dove dopo un 2021 con 1.214 operazioni (+37,9%) per oltre 100 miliardi di euro (valore più che doppio rispetto ai 44 del 2020), nel primo trimestre dell'anno in corso i volumi sono scesi del 19,8% e il controvalore del 43,3%.

Per il nostro Paese, in ogni caso, il 2021 è stato "l'anno migliore dopo la crisi finanziaria del 2008 in termini di controvalore" e ha visto “il record assoluto in termini di volumi”. Non si arresta d'altra parte la crescita dell'attività del private equity e degli investitori finanziari: a livello globale il 2021 ha visto nuovi record con un +60% nel numero di transazioni a oltre 21.300 e investimenti per circa 1.900 miliardi di dollari in crescita del 91%, con ulteriori progressi rispettivamente del 5% e del 43% nel primo trimestre 2022. In Italia il 2021 ha segnato il record di investimenti con 654 deal per 14,7 miliardi di euro, con crescite rispettivamente del 39% e del 123%.

