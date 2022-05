Maggio parte male per le Borse, Fed e Cina tingono di rosso i listini Ue

Borsa, a Piazza Affari bene Mediobanca. Giù Cnh, Tim e Stm. In calo gas e petrolio

Dopo un’apertura negativa, intorno alle ore 10 il flash crash delle principali borse europee ha fatto perdere improvvisamente terreno, facendo segnare agli indici, che già erano in calo di circa lo 0,8%, perdite variabili tra il 2 e il 4%, per poi riportarsi sui livelli precedenti. Sulla Borsa milanese il crollo ha portato l'indice Ftse Mib a cedere quasi 900 punti, accusando una perdita del 3,8%. A Francoforte si è toccato il -2,1%, a Parigi -3,4%, a Madrid il -2,4%, ad Amsterdam -4%. Le perdite più elevate sulle borse scandinave, con Stoccolma al -8%, mentre Copenhagen è caduta dell'8,3% ed Helsinki del 7,9%.

Non ci sono state notizie capaci di causare un così brusco calo: negli stessi minuti venivano diffusi i dati dell'indice Pmi manifatturiero di aprile in alcuni paesi europei, con un andamento misto, in qualche caso in crescita (Francia), in altri come Germania, Italia ed Eurozona, ma secondo gli operatori non sono variazioni così significative da giustificare un crollo.

Il flash crash come viene definito nella letteratura finanziaria, in questa occasione potrebbe essere stato causato secondo alcuni da un errore nell'immissione di un ordine, in questo caso su diversi titoli europei, tanto da colpire un po' tutti i listini. In passato si sono registrati casi di bruschi cali dovuti ai programmi automatizzati di trading ad alta frequenza, che replicano i movimenti nel giro di pochissimi secondi.

I listini si sono comunque rimessi in carreggiata nel giro di pochi minuti. A Milano il Ftse Mib ha recuperato e intorno all’ora di pranzo segna -1% a 23.996 punti, mentre Francoforte accusa un -0,84%. Parigi è attardata sul -1,4%, Madrid a -0,6%.

Nel dettaglio, sul listino milanese Cnh accusa un -1,38%, Tim giù dell'1,3%, Stm -2,6%. Scendono i petroliferi, con Eni -0,7%, Tenaris -1,7%, Saipem -1,4%. Giù l'automotive, con Stellantis -1,5%, Pirelli -1,3%. Tra le banche sale soltanto Mediobanca con un +0,7%; sul titolo si dirige ora la scommessa della speculazione in vista di un possibile aumento della quota da parte di Del Vecchio dopo la sconfitta nella partita su Generali. Sparuti rialzi per i titoli difensivi dell'energia con Snam +0,2%, Terna +0,7%, Italgas +0,3% nel giorno della trimestrale.

Il differenziale tra Btp e Bund si colloca a 184,8 punti dai 184 della chiusura di venerdì scorso. Il tasso del rendimento viaggia poco mosso, al 2,792%. Euro ancora in calo nelle contrattazioni della mattinata sul mercato valutario. La divisa comune cede terreno sul dollaro a 1,0515 (-0,2%), in attesa della riunione della Fed mercoledì che deciderà sul rialzo dei tassi Usa. L'euro sale invece sullo yen a 137,09, mentre il dollaro sullo yen guadagna lo 0,45 a 130,36.

Anche i prezzi del petrolio scivolano del 3% in mattinata, ritirandosi ulteriormente dal recente picco poichè le preoccupazioni per il rallentamento della crescita economica in Cina, principale importatore di greggio, hanno superato i timori delle interruzioni dell'offerta dovute all'incombente bando Ue sul petrolio russo.

I future sul Wti perdono il 3,13% a 101,41 dollari al barile, quelli sul Brent cedono il 2,7 a 104,28 dollari. I dati pubblicati nel fine settimana hanno mostrato che l'attivita' delle fabbriche in Cina si è contratta per il secondo mese di fila al livello piu' basso da febbraio 2020 a causa dei lockdown anti-Covid che hanno anche esacerbato le preoccupazioni per la debolezza della domanda.

In aggiunta al sentiment ribassista, la National Oil Corp libica ha dichiarato domenica che riprenderà temporaneamente le operazioni al terminal petrolifero di Zueitina dopo aver sospeso le attività a fine aprile per le proteste politiche in corso. Nel frattempo, La Ue si appresta a varare il sesto round di sanzioni contro Mosca, che includerebbe anche l'embargo del petrolio entro la fine dell'anno. Oggi circa la metà dei 4,7 milioni di barili al giorno di greggio esportati dalla Russia va all'Unione

Borse, avvio di settimana contrastato in attesa della Fed

In attesa della Fed, in settimana decideranno sui tassi anche le banche centrali di Regno Unito, Australia e Brasile, ma è l'incontro di mercoledì della banca centrale Usa l'evento piu' atteso. L'aspettativa è di un rialzo dei tassi corposo, di mezzo punto percentuale, ma i mercati intendono anche sapere sia i dettagli della riduzione del maxi-bilancio dell'istituto, sia quanti altri rialzi pesanti dei tassi la Fed intende effettuare nei prossimi mesi.

In vista del vertice Fed il prezzo dell'oro arretra e tornano a salire a livelli record i rendimenti dei T-Bond. Il tasso del Treasury a 10 anni e' al 2,94%, il 2 anni al 2,73% e il 30 anni sopra il 3%. Intanto in Asia la maggior parte dei listini oggi sono chiusi, mentre Tokyo sale leggermente e Seul arretra. Non hanno aperto le Borse di Cina, Hong Kong, Indonesia, Singapore, Taiwan e Tailandia.

Bene i future a Wall Street, che avanzano di oltre mezzo punto percentuale, dopo aver deluso ad aprile, con il Nasdaq giu' del 13,3%, il suo mese peggiore dal 2008, il Dow Jones in calo del 4,9% e l'S&P 500 dell'8,8%.

Per il mese di maggio "la previsione non è buona - commenta Antonio Cesarano, chief global strategist di Intermonte - stiamo entrando sempre più in un clima stagflattivo. L'inflazione sale, la crescita economica rallenta e le cure per migliorare la situazione sono in contrasto tra loro, il che crea confusione. La stagflazione ha questa caratteristica, determina inflazione e rallenta la crescita, due fattori che vanno in senso opposto e che richiederebbero per essere guarite medicine diverse.

"In questo momento le banche centrali pensano solo a curare l'inflazione, anche se iI rialzo dei prezzi in questa fase e' una causa del rallentamento dell'economia, per via della perdita del potere d'acquisto dei salari. Detto questo penso che a maggio ci sara' un aumento delle turbolenze di mercato. Insomma continueremo ad avere un mercato 'orso', che pero' potrebbe generare anche dei buoni rimbalzi, seppure temporanei", ha concluso Cesarano.

