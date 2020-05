"Meet the solution", il nuovo programma strategico per professionisti e Pmi

"Meet the solution", il programma per trovare supporto e soluzioni alle difficoltà aziendali

Auditing and Accountability lancia Meet the solution, programma dedicato a professionisti e PMI destinato a creare un percorso orientato e strategico per affrontare questo delicato momento di crisi. La crescente necessità di supporto avanzata dal mondo produttivo e la richiesta di soluzioni immediate ed operative alla gestione delle difficoltà aziendali, ha reso necessario un serrato confronto tra il mondo dei servizi di consulenza e quello dei professionisti e delle PMI. Per questi motivi nasce la piattaforma “Meet the Solution”.

A&A garantisce un confronto agile su tematiche aziendali, societarie, contabili e finanziarie

Nata dalla ferma volontà dei professionisti della A&A e dei propri partner di garantire gratuitamente un sostegno a tutti coloro che in questo momento di crisi hanno la necessità di individuare in concreto soluzioni ai principali problemi che attanagliano le imprese, vuole essere un supporto operativo all’intero mondo imprenditoriale nazionale. “La piattaforma MTS rappresenta un servizio del tutto innovativo per il nostro paese”, ha commentato Giovanni Capuano, Managing Partner di A&A. “Il nostro lavoro al fianco delle imprese e dei professionisti ci ha permesso di individuare la necessità di poter fare affidamento su un supporto esterno esperto e affidabile. A&A vuole rispondere a questa esigenza attraverso un agile processo di confronto su tematiche aziendali, societarie, contabili e finanziarie e la individuazione delle principali soluzioni attuabili.”

La richiesta di contatto

Bastano pochi e semplici passaggi per inviare una richiesta di contatto: dopo aver cliccato sul link https://www.auditingandaccountability.com/#meet-the-solution basterà compilare ed inviare il form di richiesta indicando la materia di interesse. Entro due ore è garantita una risposta ed il contatto diretto, atto a concordare una sessione one to one in videoconferenza.