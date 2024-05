Meloni benedice le nozze tra antenne Rai-Mediaset: nasce un colosso da 2 mld

Meloni benedice le nozze tra antenne Rai-Mediaset: nasce un colosso da 2 miliardi di euro

Il governo Meloni modifica il vecchio decreto de governo Draghi e benedice le future nozze tra le antenne della tv pubblica di Rai Way (65% controllate dalla Rai) con quelle della tv privata di Ei Towers (controllate al 40% dall’ex Mediaset, ora Mfe, e al 60% da F2i). L’Italia ha infatti approvato un decreto che consente a Viale Mazzini di cedere una partecipazione nella società delle torri, a condizione che la cessione sia compatibile con un’operazione di aggregazione con il competitor Ei Towers, l’altra società delle torri controllata dal fondo F2i e da Mfe-MediaForEurope.