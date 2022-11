Metallo nel lievito, è allarme: ecco il prodotto da evitare

Allarme metallo nel lievito: ecco il prodotto da non consumare e restituire

Il Ministero della Salute, venerdì scorso, ha richiamato urgentemente dal mercato il lievito biologico fresco del marchio Bioreal. Il motivo della segnalazione? Come si può leggere sul sito salute.gov.it, è la “possibile presenza di frammenti metallici”.

Proprio così, si parla di metallo nel lievito, uno dei prodotti più usati in cucina; per questo la segnalazione ha fatto scattare immediatamente l’allarme. Il lotto “incriminato” è il numero 4331, e la data di scadenza o il termine minimo di conservazione (Tmc) è il 20/11/2022.

Il Ministero della Salute emette settimanalmente dei nuovi richiami alimentari quando c’è un rischio per la salute associato ad un prodotto alimentare. Come in ogni caso di richiamo, il Ministero avvisa chiunque abbia acquistato tale prodotto di non consumarlo e di restituirlo al punto vendita. Non serve indugiare sulla pericolosità di ingerire frammenti metallici, ma per qualsiasi altra informazione o dubbi, è possibile contattare il Ministero della Salute e chiamare al numero 0039-06.5994.