Mps, aumento di capitale da 2,5 mld, ma è dilemma: rottamare la banca o no?

Mps, forse è arrivato il momento di mettere in pratica il detto: meglio un uovo oggi che una gallina domani?

La telenovela del Monte dei Paschi di Siena è giunta alla ennesima puntata. I protagonisti principali sono così distribuiti:





Azionariato - Banca MPS (gruppomps.it)

Di domande ce ne possiamo porre molte e magari senza il limite del pudore. Quanto è costato a noi contribuenti? Perché sono spariti più di un milione di clienti? Negli ultimi due lustri tutti quelli che hanno amministrato la banca più antica del mondo, dirigenti e consiglieri di amministrazione, oltre ad uno stuolo di consulenti, sono stati profumatamente pagati per raggiungere gli obiettivi economico-finanziari e per riportare di nuovo al successo un enorme capitale di persone e di kow-how (conoscenze e competenze) industriale.

Le successioni al governo della banca sono state molteplici ed ognuna ha gettato la spugna senza restituire i lauti compensi (scusate, mi ero dimenticato che nessuno lavora gratis). Un piccolo “buffetto” va dato anche alla Banca Centrale Europea (all’epoca il Governatore era il premier Mario Draghi) per avere benedetto alcune scelte, purtroppo rivelatesi costosissime e non all’altezza dell’obiettivo (stiamo parlando di quasi 10 miliardi di euro che si sono volatilizzati).

Ora il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) chiede un ulteriore aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro (e a detta di molti un sacrificio per niente proficuo) aggiungendo che sarebbe auspicabile una cessione anche ad un “papa straniero”, dando il benvenuto a chiunque tolga le castagne dal fuoco (a mani nude). Il mondo bancario è molto strano e complesso, se una banca con sede in Europa vuole comprare una banca italiana allora si pensa di utilizzare il golden share (un potere speciale che. lo Stato si riserva di usare se l’acquirente non è “di gradimento”).

Oggi, pur di disfarsi di un così pesante fardello si è disposti anche a calare le braghe. Rottamare o non rottamare? Questo è il dilemma! Di proposte ne ho suggerite più di una, naturalmente mai prese neanche lontanamente in considerazione da chi di competenza. Ora, vorrei terminare con le lagne e le magagne, quindi mi domando: per caso è arrivato il momento di proporre lo “spezzatino”? (Gran brutta allusione all’arte culinaria e per niente appagante per il personale dipendente).

Si potrebbero vendere il marchio, il “pacchetto Clienti”, le attività finanziarie, le assicurazioni, gli NPL (Non Perfoming Loans, debiti contratti dalla clientela o erogati ad amici e difficilmente riscuotibili) e tutti gli asset, compresi quelli negativi, ma che comportino credito d’imposta. In Marina si dice che quando la nave affonda i primi ad accorgersene ed a scappare sono i topi (praticamente i più furbi). Forse è arrivato il momento di mettere in pratica il detto: meglio un uovo oggi che una gallina domani? Riusciranno i nostri “eroi” a fare felici i Clienti della banca che potranno trarre un sospiro di sollievo da un possibile e/o probabile, quanto vicino, BAIL IN?

