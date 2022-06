Musk-Twitter: dietro il magnate sudafricano ci sarebbero i soldi dei russi

I legami di Alexander Tamas con Yuri Milner

L'offerta di Elon Musk per Twitter Inc., che è stata ribaltata dalla minaccia del miliardario di andarsene, ha attirato uno stuolo di grandi sostenitori e pilastri della Silicon Valley. C'erano alcune eccezioni notevoli. Come fa notare Bloomberg, infatti, in cima a quella lista c'è una società di investimento con sede a Dubai le cui attività sono aumentate a oltre 5 miliardi di dollari grazie alla guida del suo fondatore Alexander Tamas. Secondo fonti bene informate Vy Capital, il cui sito Web principale è costituito da una pagina, senza indirizzo e senza dettagli di contatto, sarebbe strettamente connesso al miliardario russo-israeliano Yuri Milner. Il fondo ha impegnato 700 milioni di dollari per finanziare l'offerta di Musk per il social network, rendendolo il terzo investitore azionario esterno nell'accordo dopo Larry Ellison e Sequoia Capital.

La capacità di Vy di aiutare a finanziare uno dei più grandi leveraged buyout della storia - se va avanti nonostante una disputa su conti falsi - è degna di nota per un'azienda con pochi registri pubblici che mostrano le sue fonti di finanziamento o la natura dei suoi investimenti. Vy, il cui impegno azionario per l'accordo da 44 miliardi di dollari ha superato quelli di Brookfield Asset Management e Qatar, ha anche sostenuto società come Musk's Boring Co. e l'exchange di criptovalute ErisX, secondo i dati di PitchBook. Il problema è Tamas, di cui si sa davvero poco. Prima di fondare Vy, fa notare Bloomberg, ha lavorato a stretto contatto con il miliardario russo-israeliano Yuri Milner e ora sembra coltivare legami con Musk.

Milner come venture capitalist è l'investitore russo più influente nel settore delle tecnologie dell'informazione. È cofondatore ed ex presidente della società Internet Mail.Ru Group (ex Digital Sky Technologies (DST)) e fondatore della società di investimento DST Global. Attraverso DST Global, Milner ha investito in Byju's, VKontakte, Facebook, Zynga, Stripe, Twitter, Flipkart, Practo, Spotify, Zocdoc, Groupon, JD.com, Xiaomi, OlaCabs, Alibaba, Airbnb, WhatsApp, Nubank, Wish. Ha anche investito soldi nella società missilistica SpaceX del boss di Tesla Inc. e nel produttore di macchine per il cervello Neuralink Corp. E secondo LinkedIn, uno degli analisti di Vy è attualmente Benjamin Birchall, figlio dell'aiutante chiave di Musk, Jared Birchall.

Il network di Tamas

Dopo aver lavorato su accordi tecnologici per Goldman Sachs Group a Londra, il manager tedesco è entrato a far parte della società di investimento di Milner DST Global come partner nel 2008, dove ha guidato scommesse redditizie su società tra cui Airbnb Inc., Facebook prima che diventasse Meta Platforms, così come un investimento iniziale in Twitter. Prima di Goldman, è stato membro fondatore di Arma Partners, che fornisce consulenza di corporate finance ad aziende e investitori nel settore tecnologico. Tamas e l'ex collega di Goldman Mateusz Szeszkowski hanno fondato Vy nel 2013 con l'obiettivo di "investire in alcune delle aziende leader a livello mondiale e possederle per decenni", secondo un documento normativo, come riporta Bloomberg.

Ora gestisce il fondo con John Hering, fondatore della società di software cloud Lookout Inc., che non menziona Vy sul suo profilo LinkedIn. Tamas e Hering detengono le maggiori partecipazioni individuali in Vy Global Growth, secondo un deposito di titoli. Uno degli altri investitori è Javier Olivan, che diventerà il direttore operativo di Meta questo autunno.

Le attività pubbliche della società hanno incluso partecipazioni nella piattaforma di e-commerce canadese Shopify Inc., il tracker del pubblico ComScore Inc., il prestatore online LendingClub Corp. e il produttore di giochi Activision Blizzard Inc., secondo i documenti normativi. Sembra che le partecipazioni siano state liquidate entro il 2018. L'azienda ha anche sostenuto società tecnologiche private come Blockchain.com e Reddit Inc.

La sua esperienza e il suo acume negli investimenti hanno spinto i venture capitalist Ben Horowitz e Marc Andreessen a soprannominarlo "il supercomputer umano di Milner". Il sovrano di Dubai, lo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ha nominato Tamas membro di un consiglio consultivo incentrato sull'economia digitale.

