ASPI al AWS Public Sector Symposium: focus sulla transizione digitale

L'intervento di Danilo Gismondi, Chief Information & Digital Transformation Officer di ASPI, all'AWS Public Sector Symposium

"Autostrade per l’Italia ha avviato e sviluppato un programma ambizioso sul digitale: obiettivo la transizione completa al digital di tutti i processi aziendali, il risultato raggiunto in soli 3 anni, dal 2021 a oggi, è una digital coverage aumentata dal 33% al 67%, entro fine anno arriveremo al 74%”: ha raccontato Danilo Gismondi, Chief Information & Digital Transformation Officer di ASPI, in occasione dell'AWS Public Sector Symposium, al Centro congressi La Nuvola a Roma.

Al centro del Simposio di Amazon la strategia nazionale del Cloud per l’Italia, gli incentivi del PNRR e le qualificazioni ACN che stanno accelerando la necessità della Pubblica Amministrazione, delle Università, scuole, centri di ricerca, delle entità sanitarie e delle società statali, di trasformare i loro sistemi informatici per cogliere le nuove opportunità di innovazione che il cloud abilita.

"Autostrade per l’Italia e le sue controllate hanno avviato un piano strategico che comporta una trasformazione profonda volta a far diventare il Gruppo un operatore integrato di mobilità. Un Piano di trasformazione ambizioso che prevede investimenti di oltre 21 miliardi di euro", ha continuato Gismondi. "In questo contesto il digital assume un ruolo fondamentale: l'adozione del cloud e di piattaforme innovative, l'abbandono di applicazioni obsolete o superflue, l'automazione e l'implementazione di pratiche di green IT sono alcuni dei passaggi indispensabili alla trasformazione che stiamo portando avanti. Nel settore digitale abbiamo messo a terra progetti articolati tramite lo sviluppo di tre piani strutturati: Next do digital, Data e analytics e ammodernamento dell’It. Il piano di Trasformazione e digitalizzazione dei processi prevede un investimento complessivo pari a 200 milioni di euro, come previsto da Piano industriale del Gruppo”.