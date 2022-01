Gli scatti d'Affari - Al via i saldi invernali

Gli scatti d'Affari

Via agli sconti, i Saldi in tutta Italia

A dare il via ai Saldi invernali il 2 gennaio sono state Basilicata e Sicilia, seguite il 3 dalla Valle d'Aosta e oggi 5 gennaio da tutte le altre regioni. Quest'anno si stima che gli sconti interesseranno oltre 15 milioni di famiglie e che il budget medio di ogni italiano sarà di circa 150 euro (secondo le stime dell'Ufficio Studi Confcommercio e per un giro d'affari superiore ai 4 miliardi di euro).

La possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, così come la prova dei capi.

All'interno dei negozi occorre mantenere la distanza di un metro tra i clienti in attesa di entrata e all'interno del negozio, resta l'obbligo di igienizzazione delle mani con soluzioni alcoliche e di indossare la mascherina fuori dal negozio, in store e anche in camerino durante la prova dei capi.