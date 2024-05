Leonardo, presentati i risultati: ordini pari a €5,8 mld

Leonardo: approvati i risultati per il primo trimestre 2024, ordini a 5,8 miliardi e portafoglio complessivo pari a 43 miliardi di euro

Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo, riunitosi sotto la presidenza di Stefano Pontecorvo, ha esaminato e approvato all’unanimità i risultati del primo trimestre 2024. Questa valutazione positiva è stata sottolineata dal CEO Roberto Cingolani, che ha dichiarato: "Siamo pienamente focalizzati sull’esecuzione del Piano Industriale. Il consolidamento del core business della difesa procede molto bene grazie all’accelerazione del processo di digitalizzazione che crea nuove opportunità in termini di ricavi e genera efficienze sui costi; stiamo incorporando l’Intelligenza Artificiale e il Digital Twin in tutti i cataloghi prodotto e lavorando sul digital continuum delle Forze Armate”.

"Le future attività sono rafforzate dalla riorganizzazione e dai cambiamenti di Governance che hanno permesso la creazione della nuova Divisione Spazio, l’accelerazione delle attività nella Cyber Security e lo sviluppo di una strategia che faccia leva sull'Intelligenza Artificiale Generativa e sulle capacità multidominio per tutte le piattaforme di Leonardo. Il piano di efficientamento è pienamente operativo e in linea con il raggiungimento del target previsto a fine anno. Infine, per quanto riguarda la crescita inorganica del Piano, stiamo continuando a rafforzare le alleanze internazionali assumendo un ruolo attivo nella promozione della Difesa Europea. Tutto ciò ci permetterà di ottenere forte crescita, maggiore redditività e migliore conversione di EBITA in cassa", ha concluso Cingolani.

Gli ordini hanno registrato un notevole incremento del 18,2% rispetto al primo trimestre 2023, raggiungendo i 5.753 milioni di euro. Questo valore è anche in aumento del 14,9% rispetto al dato proforma dello stesso periodo. I ricavi sono cresciuti del 20,8%, raggiungendo i 3.664 milioni di euro nel primo trimestre 2024, un aumento del 15,3% rispetto al dato proforma. L'EBITA ha registrato una significativa crescita del 73,3%, portando il valore a 182 milioni di euro. Questo rappresenta un aumento del 67,0% rispetto al dato proforma. Free Operating Cash Flow (FOCF) nonostante sia negativo per 621 milioni di euro, si è migliorato rispetto al periodo precedente. Nel dato proforma, il FOCF è stato negativo per 702 milioni di euro.

L'accelerazione del processo di digitalizzazione è stato uno dei fattori trainanti di questa performance, aprendo nuove opportunità in termini di ricavi e generando efficienze sui costi. L'incorporazione di tecnologie all'avanguardia come l'Intelligenza Artificiale e il Digital Twin in tutti i cataloghi prodotto, insieme all'implementazione di un digital continuum per le Forze Armate, evidenzia il costante impegno di Leonardo nell'innovazione.

Le attività future dell'azienda sono state rafforzate dalla riorganizzazione e dai cambiamenti di governance che hanno permesso la creazione della nuova Divisione Spazio. Questa mossa strategica è stata accompagnata dall'accelerazione delle attività nella Cyber Security e dalla definizione di una strategia che sfrutti l'Intelligenza Artificiale Generativa e le capacità multidominio per tutte le piattaforme di Leonardo.

I risultati del primo trimestre 2024 confermano l'ottima performance già registrata nel 2023, con una solida redditività in tutti i segmenti di business, in ulteriore crescita rispetto al periodo precedente. Gli ordini hanno registrato un incremento del 18,2%, trainati soprattutto dalla componente Europea del business dell'Elettronica per la Difesa e Sicurezza. I ricavi sono cresciuti del 20,8%, grazie principalmente all'andamento dell'Elettronica per la Difesa e Sicurezza e degli Elicotteri. Questo incremento dei ricavi si è accompagnato a una significativa crescita dell'EBITA del 73,3%, portando il ROS del periodo al 5%.

Anche il Free Operating Cash Flow del periodo è in miglioramento del 9,7%, dimostrando la capacità del Gruppo di continuare il percorso di rafforzamento della generazione di cassa intrapreso. La Guidance per l'intero anno 2024 conferma le aspettative di crescita e redditività dell'azienda, assumendo un valore del cambio €/USD a 1,15 e €/GBP a 0,89. Inoltre, il Settore Elicotteri ha registrato una performance positiva, con tutti gli indicatori in miglioramento rispetto al primo trimestre del 2023. Il Settore Elettronica per la Difesa e Sicurezza ha evidenziato un'ottima performance commerciale, con Ricavi e redditività in aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il Settore Velivoli ha confermato l'elevata redditività del business già registrata nel 2023, mentre il Settore Aerostrutture ha mostrato un percorso di miglioramento iniziato già nel 2022.