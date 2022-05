Pasta Garofalo si allea con Marvel: al via il progetto "Cooking Universe"

Disney Italia, Pasta Garofalo insieme a Marvel per il progetto "Cooking Universe"

Pasta Garofalo consolida la collaborazione con Disney Italia. Siglata nel 2021 in occasione del film “Luca”, il leader italiano della pasta firma un nuovo accordo per il 2022 insieme a Marvel per una brand partnership. Pasta Garofalo accompagnerà Marvel con attività e progetti speciali dedicati agli attesi film in calendario per il 2022: “Doctor Strange nel Multiverso della follia”, “Thor: Love and Thunder” e “Black Panther: Wakanda Forever”. Il primo progetto della partnership, “The Cooking Universe”, prende il via in occasione dell’uscita del nuovo film “Doctor Strange nel Multiverso della follia”, dal 4 maggio nelle sale cinematografiche italiane.

La prima attività legata alla partnership è il contest che dal 29 aprile al 28 maggio invita fan e food lover ad avvincenti sfide ai fornelli, ispirate al nuovo titolo di Marvel Studios. Come riporta Engage, in particolare, la gara prevede due formule: instant win che invita gli utenti a collegarsi al sito web dedicato www.thecookinguniverse.com e a rispondere a 3 domande sul film per provare a essere uno dei 10 vincitori giornalieri (in palio valigette di Pasta Garofalo o buoni cinema Stardust Pass per la visione del film).

Poi, un Instagram contest che consiste nel preparare una ricetta con la Pasta Garofalo preferita, dando spazio alla sperimentazione e alla creatività più folle anche in cucina grazie all’utilizzo di ingredienti insoliti. La foto del piatto dovrà essere postata sul profilo Instagram dell’utente con #thecookinguniverse @pastagarofaloit @partecipoeautorizzo per partecipare al premio finale, un soggiorno per quattro persone presso il Disney’s Hotel New York - The Art of Marvel a Disneyland Paris.

La campagna creativa firmata Garofalo è stata ideata e realizzata dalla content company QMI. Il progetto sarà supportato da una campagna di comunicazione dedicata, che prevede una pianificazione media on air dal 29 aprile, una campagna digital con uno spot on air dal 29 aprile. Il centro media è Mindshare.

