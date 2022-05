Terna, Mindshare si aggiudica la gara media da 25 mln di euro

Terna, Mindshare si aggiudica la gara media per il secondo anno consecutivo: budget da 25 mln di euro in due lotti

Si conclude la gara per i media di Terna. Il gruppo guidato da Stefano Donnarumma, che detiene la rete elettrica nazionale in alta tensione, ha confermato Mindshare, che fa parte di GroupM e del Gruppo WPP.

La centrale guidata da Roberto Binaghi, già in carica come consulente dal precedente bando, gestirà un budget da 25 milioni di euro suddiviso in due lotti, il primo da 15 milioni ed il secondo da dieci. In ballo anche la pianificazione degli annunci finanziari.

