Umberto Javarone nominato nuovo General Manager Italia di Free Now

Free Now, la app della mobilità in Europa, ha nominato Umberto Javarone nuovo General Manager Italia. In questo nuovo ruolo, Javarone avrà la responsabilità di guidare l'azienda che conta oltre 6.000 autisti attivi tra Milano, Napoli, Roma, Torino, Catania, Palermo, Cagliari e oltre 16.000 veicoli di multi mobilità disponibili grazie all'integrazione con i principali operatori attivi sul mercato, tra cui Voi Technology, Share Now, Dott, Cooltra e Tier. Javarone, che guiderà il team italiano, lavorerà a stretto contatto con la rete paneuropea di Free Now per facilitare soluzioni di trasporto multimodale flessibili e sostenibili per passeggeri e autisti. Collaborerà inoltre a stretto contatto con le autorità locali di regolamentazione e i principali stakeholder di settore.

Dopo aver conseguito l’Mba presso la Haas Business School dell'Università di Berkeley, Javarone ha iniziato la sua carriera lavorando per diverse realtà dell'intrattenimento con la gestione di progetti e team in rilevanti mercati internazionali, tra cui Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Germania, Olanda, Regno Unito, Croazia, Turchia, Marocco, Kenya, Usa, Argentina, Russia, India e Cina. Dopo essersi trasferito negli Stati Uniti nel 2011, ha iniziato a lavorare per Aerial Imaging, società che fornisce servizi di fotografia e mappatura aerea ad alcune delle più grandi aziende statunitensi per poi entrare in Apple all’interno del team operativo mondiale di Maps. Successivamente è stato nominato Country Head of Operations per Ubeeqo Italia (Europcar Mobility Group) e poi promosso a Country Manager, posizione che ha ricoperto per 2 anni e mezzo.

“Sono molto entusiasta di iniziare il mio percorso in Free Now e supportare tutti i nostri utenti con l'obiettivo di migliorare il servizio e il posizionamento di mercato, lavorando in sinergia con le autorità locali di regolamentazione e tutti gli stakeholder di settore” – ha commentato Umberto Javarone. Che ha poi aggiunto: Free Now è una realtà ormai consolidata e rappresenta una storia di successo; una delle poche start-up tecnologiche che è riuscita a diventare un player di rilievo nel mercato. Sono orgoglioso di poter lavorare in questa direzione per perseguire i nostri traguardi di crescita e affermarci ulteriormente come la principale e più efficiente piattaforma fornitrice di servizi di mobilità”.

