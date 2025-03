Nvidia spaventata dai dazi di Trump, fuga dall'Asia e centinaia di miliardi in chip negli Usa

Dazi Usa, le conseguenze miliardarie nel mercato dell'elettronica: la mossa di Nvidia

La minaccia dei dazi imposti da Trump sta creando già le prime conseguenze in uno dei mercati più redditizi a livello mondiale, quello dei chip. Il Ceo di Nvidia, Jensen Huang, intervistato dal Financial Times, assicura che l'azienda investirà centinaia di miliardi di dollari in chip e altri dispositivi elettronici prodotti negli Stati Uniti nei prossimi quattro anni, mentre l'azienda sposta la sua catena di fornitura dall'Asia a causa delle minacce tariffarie di Donald Trump. L'enorme proiezione di spesa del gruppo di semiconduttori più importante al mondo arriva mentre Nvidia sta presentando i suoi ultimi chip di intelligenza artificiale alla conferenza annuale degli sviluppatori del gruppo e fa seguito ai piani di investimento statunitensi multimiliardari annunciati da altre aziende tecnologiche, tra cui Apple, mentre l'impatto delle politiche commerciali "America First" di Trump si ripercuotono sull'economia globale.

"Nel complesso, nel corso dei prossimi quattro anni, acquisteremo probabilmente un valore complessivo di 500 miliardi di dollari in elettronica", ha detto al Financial Times Jensen Huang, amministratore delegato e co-fondatore di Nvidia. "E penso che possiamo facilmente immaginarci di produrne diverse centinaia di miliardi qui negli Stati Uniti". Questo mese, la taiwanese TSMC ha annunciato un investimento di 100 miliardi di dollari in impianti di produzione di chip in Arizona, che si aggiunge a un investimento di 65 miliardi concordato sotto l'amministrazione Biden. "L'investimento di TSMC negli Stati Uniti fornirà un sostanziale passo avanti nella resilienza della nostra catena di fornitura" ha aggiunto Huang, precisando che gli ultimi sistemi Blackwell di Nvidia sono ora prodotti negli Stati Uniti.