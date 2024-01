Pa, ferie annuali non godute: la Corte di Giustizia Ue bacchetta l'Italia

Pubblica amministrazione: la corte di Giustizia Ue bacchetta l'Italia. Ecco perché

Secondo i giudici di Lussemburgo, infatti, un lavoratore che non abbia potuto fruire di tutti i giorni di ferie annuali retribuite prima di dare le dimissioni ha diritto a un'indennità finanziaria. Lo riporta Tgcom24.

La legge italiana, invece, prevede che i dipendenti pubblici non abbiano in nessun caso il diritto al pagamento delle ferie annuali non utilizzate.

Secondo la Corte, gli stati membri non possono addurre motivi connessi al contenimento della spesa pubblica per limitare il diritto al pagamento dell'indennità.