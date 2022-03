Pensioni aprile 2022, assegno generoso e anticipato: tutte le news

Pensioni aprile 2022, tutte le ultime news: quello che c'è da sapere su assegno e pagamento anticipato

Le pensioni del mese di aprile, anno 2022, saranno pagate ancora in anticipo e con un generoso assegno per molte persone. Come scrive Today.it, sono i primi effetti della riforma fiscale varata qualche mese fa. L'assegno anticipato vale solo per chi ritira la pensione presso gli uffici di Poste italiane.

Pensioni aprile 2022 e fine dello stato di emergenza Covid

Al momento ancora non è stato chiarito se, con la fine dello stato di emergenza, il 31 marzo, si andrà avanti con i pagamenti scaglionati e anticipati. Il provvedimento è stato preso due anni fa per evitare gli assembramenti all'inizio dell'epidemia da Covid. Se si tornerà al regime originario le pensioni verranno pagate il primo giorno bancabile del mese di riferimento.

Pensioni aprile 2022, calendario e date dei pagamenti in ordine alfabetico

Il pagamento delle pensioni sarà in ordine alfabetico a partire dalla prossima settimana. L'erogazione dell'assegno non avverrà in anticipo per chi riceve l’accredito sul conto, postale o bancario. Quindi il giorno del pagamento sarà come sempre il primo giorno bancabile: venerdì primo aprile 2022.

Dalla A alla B a partire da venerdì 25 marzo. Dalla C alla D a partire da sabato 26 marzo. Dalla E alla K a partire da lunedì 28 marzo. Dalla L alla O a partire da martedì 29 marzo. Dalla P alla R a partire da mercoledì 30 marzo. Dalla S alla Z a partire da giovedì 31 marzo.

Pensioni aprile 2022, aumenti degli assegni

Ad aprile 2022 nelle pensioni ci sarà un aumento a seguito della riforma fiscale. I beneficiari usufruiranno della variazione degli scaglioni di reddito e della diminuzione delle aliquote Irpef da cinque a quattro. I nuovi scaglioni semplificati sono passati da 5 a 4. L'adeguamento all’inflazione ha comunque portato nelle tasche dei pensionati italiani un aumento dell’1,7% dell’importo della pensione.

Pensioni, nuove aliquote applicabili e scaglioni riordinati

23% – fino a 15.000 euro

25% – oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro

35% – oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro

43% – oltre 50.000 euro.

