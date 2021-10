Pensioni: dopo Quota 100 via dal lavoro a 62-63 anni con il nuovo fondo

La Lega non si arrende per la riforma pensioni: Matteo Salvini vorrebbe il prolungamento di quota 100 per il 2022 (questa forma di pensionamento anticipato venne varata nel 2018 dal governo che vedeva Carroccio e il M5S al comando). In alternativa si punta a "Fondo nazionale per la flessibilità in uscita dal mercato del lavoro" che, fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia o anzianità, permetterebbe ai lavoratori interessati di uscire anticipatamente dal lavoro con 62-63 anni d’età. Il dubbio è: quanto costerebbe un intervento di questo tipo?

Pensioni Quota 100, Quota 41, Ape Sociale super, Quota 98: news sulla riforma della previdenza

Va ricordato che il governo Draghi potrebbe rafforzare l'Ape Sociale il prossimo anno. Dai sindacati nelle ultime ore è arrivato il rilancio su Quota 41 per tutti e flessibilità in uscita a 62 anni. Interessante poi l'ipotesi di quota 98 pensioni (proposta presentata da Renata Polverini di Forza Italia alla Camera).

Il tempo stringe e va scongiuraqto il rischio scalone post Quota 100 a partire a inizio 2022 che porterebbe a molti lavoratori un aumento di cinque o sei anni dei requisiti di pensionamento.