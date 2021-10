Pensioni, 62 anni senza Quota 100 e con più soldi (quota 98): svolta nel 2022

Quota 100 pensioni prevede, come noto, l'uscita dal lavoro con 62 anni e 38 di contributi. Ma potrebbe essere abrogata il 31 dicembre (anche se la Lega di Salvini non si arrende). Il dibattito sulla riforma previdenziale resta aperto tra governo, partiti di maggioranza/opposizione, parti sociali (attenti all'Ape Sociale allargato).

Pensioni Quota 100? No Quota 98. Svolta con Forza Italia

Una proposta, presentata da Renata Polverini di Forza Italia alla Camera, potrebbe essere molto interessante, portando a una quota 100 pensioni più vantaggiosa. Anzi, quota 98. L'idea infatti è di potersi pensionare ancora a 62 anni e con 35 anni di contributi. Certo, sarebbero previste delle penalizzazioni, l'idea è che l'anticipo pensionistico sia a carico del lavoratore. Però nulla di pesante: meno 2% sull’assegno per ogni anno di anticipo. Un taglio massimo del 10%, per va in pensione a 62 anni, dell’8% per chi decide di uscire a 63 anni, del 6% per chi decide di uscire a 64 anni del 4% per chi esce a 65 anni del 2% per chi anticipa l’uscita a 66 anni.