Pensioni solo col Green Pass, Fnp Cisl: "Norma priva di buon senso"

Pensioni, "Cosa succederà ai più soli che non avranno un familiare da delegare per il ritiro dell'assegno"?

"Ritirare la pensione alle Poste o in banca da febbraio non sarà più possibile senza esibire il Green Pass: cosa succederà quindi alle pensionate e ai pensionati più soli, più poveri, meno digitalizzati, meno informati e meno istruiti, o a coloro che non avranno un familiare da delegare a dotarsi, entro la fine del mese, di una carta prepagata su cui far accreditare la propria pensione?"

Questo è cio che si chiede la Fnp Cisl in rifermento alla decisione del governo che, con un Dpcm, obbliga all'esibizione del certificato verde per chiunque si presenti a uno sportello postale o bancario per ritirare la propria pensione. Questo significa che per riscuotere la pensione sarà obbligatorio esibire il certificato verde, anche ottenuto con un tampone molecolare, antigenico, con la vaccinazione o con la guarigione dal Covid.

"A quanto pare, prosegue la nota del sindcato, è andata a farsi benedire la salvaguardia di buonsenso che tutelava le esigenze essenziali e primarie, tutte quelle indifferibili e urgenti connesse alla riscossione, presso gli sportelli di Poste italiane e degli istituti di credito abilitati, di pensioni o emolumenti comunque non soggetti ad obbligo di accredito", ignorando chi con la pensione ci vive, mese dopo mese. Verità che la percentuale di vaccinati tra i pensionati è elevatissima, ma questa decisione creerà non pochi problemi".

Per questo motivo "chiediamo al governo una modifica urgente di questa norma, e di tutte quelle che riguardano certificati verdi, colori delle regioni, differenze tra negozi, enti pubblici, poste, banche, e tra età delle persone e tipo mascherine: ora serve semplificare", conclude la nota del sindacato Fnp Cisl.