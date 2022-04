Pensioni maggio 2022, quando arrivano? Tutte le date

Pensioni maggio 2022, che cosa cambia con la fine dello stato d'emergenza

La fine del mese si avvicina e con essa la classica domanda: quando potrò ritirare il prossimo assegno pensionistico? Dopo la fine dello stato emergenza dello scorso 31 marzo i pagamenti delle pensioni sono tornati ad essere effettuati i primi giorni del mese. Secondo quanto annunciato da Poste Italiane, per il prossimo mese, tutti i pensionati che intendono ritirare in contanti allo sportello l'assegno, potranno presentarsi in uno dei 12.800 enti nazionali dal 2 al 7 maggio. Ma in base a quale ordine di turnazione? Vediamo nel dettaglio come funziona.

Pensioni maggio 2022, quando arrivano i pagamenti

Lo scorso 31 marzo con la cessione dello stato d’emergenza Poste Italiane ha comunicato il ripristino del normale calendario di pagamento delle pensioni, anche per il mese di maggio 2022. Tra meno di dieci giorni infatti tutti i pensionati che intendono ritirare i contanti allo sportello potranno presentarsi in uno dei 12.800 Uffici Postali su tutto il territorio nazionale dal 2 al 7 maggio, secondo la turnazione alfabetica affissa all’esterno di ciascun Ufficio Postale. Inoltre, con la fine dello stato di emergenza, è venuta meno anche la possibilità per i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che riscuotono normalmente la pensione in contanti, e che non hanno già delegato altri soggetti al ritiro della pensione, di richiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il proprio domicilio.

Pensioni maggio 2022, il calendario completo con tutte le date

Ora vediamo nel dettaglio il calendario per il ritiro delle pensioni di maggio 2022. L'ordine segue sempre lo schema tradizionale, ovvero quello alfabetico, e si articola in questo modo: lunedì 2 maggio sarà la volta dei cognomi che vanno dalla A alla B, martedì 3 maggio per i cognomi dalla C alla D. A metà settimana, mercoledì 4 maggio, sarà l'ora dei cognomi che iniziano con la E fino alla K, giovedì 5 maggio dalla L alla O, venerdì 6 maggio dalla P alla R, per poi finire sabato 7 maggio, con servizio attivo solo in mattinata, per i cognomi dalla S alla Z. Chi invece ha optato per l’accredito della pensione di maggio 2022 presso la propria banca, dovrà attendere il secondo giorno contabile del mese, che per il prossimo maggio corrisponde a martedì 3.