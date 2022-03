Pensioni pagate... ai defunti: scoppia lo scandalo. Corte dei Conti, denuncia

Pensioni ai defunti? Denuncia della Corte dei Conti

Pensioni pagate a gente ormai morta? A dirlo è la Procura regionale della Corte dei Conti. Vediamo cosa è successo e dove.

Pensioni pagate ai defunti in Calabria: mancate comunicazioni del decesso all'Inps

In Calabria "si assiste ancora al fenomeno del pagamento di pensioni nonostante i titolari siano deceduti, a causa delle mancate comunicazioni del decesso all'Inps sia da parte del Comune, sia da parte dei medici e nonostante la previsione di comunicazioni in via telematica", a segnalarlo è la Procura regionale della Corte dei Conti. La denuncia sugli assegni pensionistici pagati in Calabria ai defunti è contenuta nella relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario della magistratura contabile calabrese.

