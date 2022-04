Piazza Affari chiude in rally a +2,13%: boom di Bpm e Atlantia

La Borsa di Milano in sintonia con gli altri mercati europei chiude in rally a +2,13%: balzo Bpm e Atlantia

Chiusura in forte rialzo per il mercato azionario che tocca proprio nelle battute finali i massimi di giornata. L'indice Ftse Mib si fissa sul +2,13% a 24.819 punti, in una sorta di rally ritardato di un giorno dopo che giovedi' il tentativo di rimbalzo era fallito. Milano in sintonia con gli altri mercati europei, in un clima di maggiore fiducia, e con guadagni piu' accentuati per le iniziative speculative su alcuni titoli. Protagonisti della giornata Banco Bpm e Atlantia. La prima sale del 10,24% dopo la notizia che il Credit Agricole ha acquisito il 9,2%, una mossa che ha riportato d’attualità il 'risiko bancario'. In evidenza anche la controllata di Bpm, Anima (+7,89%).

Rialzi tra le banche per Bper (+3,96%) e Popolare Sondrio (+4,83%), mentre Unicredit segna +3% e Intesa +1,5%. Su Atlantia sono proseguiti gli acquisti (+8,72%) con il mercato che scommette su una guerra a colpi di Opa tra i Benetton e la cordata interessata all'acquisto. Tra le altre blue chip, evidenza per Moncler (+3,16%) dopo un report positivo, bene i petroliferi con Eni +4,19%, Tenaris +4,50%, Saipem +3,14%. Fiacca Tim (-0,93%) con la pista Kkr che sembra svanire dopo il no del gruppo di tlc alla due diligence da parte del fondo. Bene l'energia, il risparmio gestito, Stellantis (+1,67%) che ha ceduto il 25% di Gefco.

Leggi anche: