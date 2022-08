Pirelli, boom di ricavi e utile: rivista al rialzo la guidance

Pirelli, utile in crescita del 77%

Pirelli ha chiuso il primo semestre dell'anno con un utile netto di 233 milioni di euro, in forte crescita rispetto ai 131,6 milioni registrati nello stesso periodo dell'anno scorso (+77,1%). I ricavi si attestano a 3,197 miliardi, in miglioramento del 24,6% (+19,4% la variazione organica escludendo l’effetto cambi pari a +5,2%). Il Gruppo ha anche rivisto al rialzo la gudance per il fatturato 2022 che sale di 300 milioni ed è ora compresa tra 6,2 e 6,3 miliardi.