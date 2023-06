Pnrr, Italia in difficoltà, calendario saltato. Cambiano i progetti per 6 mld

Pnrr, tutti i ministri chiamano Fitto e chiedono tempo e soldi

L'Italia sul Pnrr annaspa, l'ennesima conferma arriva dalla tabella di marcia ormai quasi impossibile da rispettare e così - si legge su Repubblica - è saltato il calendario delle rate. Nella spirale dei ritardi è finito il calendario che allinea gli obiettivi semestrali alle singole rate. Andrà riscritto. È la prima volta che succede da quando il Piano di ripresa e resilienza è nato. Per il governo è la presa d'atto che il passo deve farsi più lento, rimettendo in discussione non solo alcuni progetti (sono 118 le misure che presentano elementi di debolezza), ma anche gli obiettivi che, se portati a traguardo, permettono all’Italia di chiedere alla Commissione europea l’erogazione dei fondi.

Adesso il governo - prosegue Repubblica - ha deciso di prendere tempo sulla quarta rata. I problemi con cui stanno facendo i conti i vari ministri interessati ai progetti sono molteplici, ognuno chiede al referente Fitto più tempo e soprattutto più soldi per risolvere le questioni e centrare gli obiettivi, ma il tempo stringe e l'Europa vuole risposte. Salvini scrive a Fitto: più soldi per finanziare le condotte idriche e gli alloggi pubblici. Cambia il piano per le Ferrovie: dal Pnrr escono la Roma-Pescara e l'alta velocità Palermo-Catania. Il valore complessivo dei fondi da ridestinare sale a 6mld.