Lotteria degli scontrini istantanea al via: alla cassa si saprà se si è vinto

Lotteria degli scontrini istantanea, l'affondo di Confindustria: "Se il problema è l'evasione, colpiamola veramente"

Via libera alla lotteria degli scontrini istantanea. Grazie a un emendamento al dl Pnrr approvato nella notte dalle commissioni Affari costituzionali e Istruzione del Senato, non servirà più attendere le estrazioni, ma si saprà direttamente in cassa si è in possesso di un biglietto vincente.

Per partecipare all'estrazione, scrive l'Ansa, sarà necessario che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato "associno all'acquisto effettuato con metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari il proprio codice lotteria, individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli".

Immediato il commento del presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. "Francamente rimango basito dell'emendamento al decreto Pnrr sull'estrazione istantanea per la lotteria degli scontrini", ha detto Bonomi. "Non si può infilare un emendamento del genere, quando si parla del futuro del Paese. Se il problema è l'evasione, colpiamola, ma veramente: sappiamo i settori, sappiamo tutto, ma non si interviene", ha concluso il numero uno di Confindustria.

