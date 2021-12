Prima della Scala, la finanza in platea: presenti Orcel e Galateri. ESCLUSIVO

Alla Prima della Scala presente anche la finanza della city: in platea Gabriele Galateri di Genola, Marco Patuano e Pier Carlo Padoan

Parterre de roi alla Prima della Scala nell’era Covid. Nelle prime file si individuano due top manager della finanza, ben visibili, a una fila di distanza il presidente di Assicurazioni Generali Gabriele Galateri di Genola accompagnato dalla consorte Evelina Christillin ex presidente dell’Enit durante il governo Renzi.

Immediatamente dietro si intravede Marco Patuano ex amministratore delegato della Telecom, presidente per breve periodo di Edizione Holding, cassaforte che gestisce l’impero finanziario dei Benetton e ora presidente della multiutility bresciano-milanese A2a. Accanto a lui, con un vestito argento, la presentatrice televisiva Adriana Volpe.

Ad assistere alla Prima anche il neopresidente di Unicredit, nonché ex ministro dell’economia, Pier Carlo Padoan, alla vigilia dell’attesissimo evento di Piazza Affari in cui la banca di Piazza Gaulenti alza il velo sulle nuove strategie del gruppo nell’era Orcel, amministratore delegato, anche lui presente in sala.

"Certo che c'e' fiducia", ha risposto Padoan, intercettato alla Scala, a chi gli chiedeva se fosse fiducioso sul Piano che la banca presenterà alla comunità finanziaria giovedì prossimo. E a domanda se il Piano sarà su base 'stand alone', Padoan ha replicato: "Non capisco cosa voglia dire".

Il mondo della finanza era rappresentato anche dal presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, da Giovanni Bazoli, presidente emerito di Intesa Sanpaolo e Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset (oggi MediaForEurope) e Antonio Patuelli, presidente dell'Abi.

