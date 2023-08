Reddito energetico 2023, cos'è e chi ci guadagna

Reddito energetico 2023: come accedere al fondo per l'installazione di impianti fotovoltaici a casa per le famiglie meno abbienti

Il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica ha varato un fondo da 200 milioni di euro per il reddito energetico 2023, ovvero per permettere alle famiglie meno abbienti di installare in casa panelli solari per risparmiare sulla bolletta energetica. Le risorse riguardano anche gli anni 2024 e 2025. Il fondo sarà gestito dal Gestore dei servizi energetici (Gse).

Reddito energetico 2023, come accedervi e a chi spetta

Possono accedere al reddito energetico 2023 tramite un finanziamento in conto capitale tutti i nuclei familiari con un ISEE inferiore ai 15mila euro o 30mila se hanno almeno 4 figli a carico. Gli impianti fotovoltaici dovranno essere di potenzia nominale tra 2 kilowatt e 6 kilowatt o comunque non superare la potenza nominale in prelievo sul punto di connessione. Inoltre dovranno essere realizzati su coperture e superifici di cui è beneficiario il titolare.

Il costo medio per un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulatore va da 18mila ai 25mila euro e consente di risparmiare fino al 75% in bolletta.

Le risorse per il reddito energetico 2023 sono destinate soprattutto al Sud. L'80% infatti andrà nelle Regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

"Con questo provvedimento perseguiamo un doppio fine. - ha spiegato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin - Quello sociale di sostegno alle fasce più indigenti e, allo stesso tempo, quello ambientale, perché promuoviamo l’utilizzo di energia rinnovabile. È una nuova risposta del governo per concretizzare una reale ed equa sicurezza energetica".