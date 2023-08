Sempre più vicino il rinnovo del condono edilizio, ecco che cosa fare

Sempre più vicino il rinnovo del condono edilizio

Il rinnovo del condono edilizio è sempre più vicino. Come già annunciato da alcuni esponenti del governo, il condono edilizio sarebbe in via di studio con lo scopo di sanare e mappare eventuali pericoli in alcune zone in Italia. Le informazioni sul condono arrivano da diversi fonti come il ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare, Nello Musumueci, e dal ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica nel governo, Gilberto Pichetto Fratin.

Come scrive designmag, i due hanno specificato che bisognerà distinguere tra piccoli abusi e abusi che mettono a rischio la vita. In questo senso, il nuovo condono interesserà soltanto la prima categoria, ovvero gli abusi considerati accettabili. Per quanto riguarda quelli più importanti non ci sarà invece alcun condono.

Due i principali indizi che suggerirebbe il rinnovo del condono edilizio. Il primo arriva dalla riforma del fisco: tra le misure presentate dal provvedimento del Consiglio dei Ministri, infatti, ha mostrato tra le nuove misure inserite una semplificazione edilizia per velocizzare le procedure, simile a quanto già fatto per alcuni tipi di verande in balconi o giardini.