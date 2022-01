Russia, Putin vede le imprese italiane. Furia Bruxelles: "Inopportuno"

Russia, Putin sapeva tutti i dettagli di ogni azienda italiana

L'incontro tra Putin e le imprese italiane in Russia è diventato un caso diplomatico perchè è avvenuto ieri, nel pieno della crisi ucraina e ad un passo da una possibile guerra. Bruxelles - si legge sul Messaggero - parla di vertice «inopportuno», che «avrebbe dovuto essere rinviato». Anche Washington storce il naso. Quello che doveva essere un appuntamento programmato per discutere di scambi commerciali tra Italia e Russia, è diventato un caso. Complice la presenza al vertice di Vladimir Putin, accompagnato da otto ministri, nello stesso giorno in cui gli Stati Uniti e la Nato hanno consegnato un documento ai sovietici per provare ad offrire una via diplomatica per uscire dalla crisi Ucraina. Una tempistica considerata, insomma, discutibile. Anche se nel vertice non si è parlato di geopolitica. Ma di gas, di transizione ecologica e di investimenti.

Presenti - prosegue il Messaggero - molti big dell'imprenditoria italiana, dal numero uno di Enel, Francesco Starace, a Marco Tronchetti Provera, ceo di Pirelli e presidente del Comitato imprenditoriale italo-russo, ad Andrea Orcel, ceo di Unicredit, al presidente di Generali Gabriele Galateri di Genola. Il leader del Cremlino ha confermato che garantirà le forniture alle imprese italiane e non solo. Ha sottolineato che «la Russia è un fornitore di risorse energetiche affidabile» e ha ricordato che «l'Italia è il terzo Paese europeo per interscambio commerciale con la Russia». Il presidente russo ha anche affermato di voler favorire «condizioni favorevoli e stabili, sia dal punto di vista sociale che economico, per lo sviluppo dei piani strategici delle imprese italiane».

