"Sei un uomo che crea problemi". Biden scatena la rivolta sindacale di Amazon

Scontro Casa Bianca-Jeff Bezos. Biden si schiera con sindacato Amazon

Joe Biden e Amazon sono andate allo scontro. Il presidente Usa ha elogiato il capo dei sindacalisti del colosso di Jeff Bezos attaccando di fatto la politica aziendale del gruppo. La Casa Bianca ha diffuso un video dell'incontro, durante il quale Biden ha abbracciato Smalls, che indossava una giacca con lo slogan "Eat the rich". Biden ha detto a Smalls: "Sei un uomo che crea problemi", aggiungendo: "Mi piaci, sei il mio tipo di problema". Dura e inusuale presa di posizione della Casa Bianca contro il fondatore di Amazon Jeff Bezos, dopo che questi ha apertamente criticato su Twitter le politiche fiscali ed economiche dell'amministrazione Biden.

"Non è affatto difficile capire perché uno degli individui più ricchi della Terra si opponga a un programma economico per la classe media", ha dichiarato Andrew Bates, vice segretario stampa. "Non sorprende nemmeno che questo tweet arrivi dopo che il Presidente ha incontrato i rappresentanti dei lavoratori, compresi i dipendenti di Amazon", ha aggiunto. Bates si riferiva al recente incontro del presidente Joe Biden alla Casa Bianca con Christian Smalls, il presidente dell'Unione sindacale di Amazon, che ha suscitato scalpore all'inizio di aprile quando è diventato il primo sindacato dell'azienda negli Stati Uniti.

Leggi anche: