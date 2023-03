Superbonus, si studia una piattaforma per l'acquisto dei crediti incagliati

Superbonus, si studia una piattaforma per l'acquisto dei crediti

Passa per la costituzione di una piattaforma, in cui Enel svolgerebbe un ruolo centrale nella raccolta e nell'utilizzo dei crediti derivanti dai bonus edilizi, la soluzione per lo sblocco dello stock dei crediti fermi nei cassetti fiscali delle imprese.

Secondo quanto si apprende, l'intervento prevedrebbe la costituzione della piattaforma da parte di istituti finanziari, che acquista i crediti certificati da Enel ed esigibili detenuti da imprese e privati proprietari di immobili.

Successivamente, la piattaforma cederà questi crediti con un margine “ragionevole” di guadagno ad altri soggetti, tra cui la stessa Enel, che avranno lo spazio fiscale per poterli scontare. La piattaforma, non esaurirà la sua funzione con lo sblocco degli attuali crediti incagliati, ma resterà uno strumento a disposizione per eventuali futuri bonus.

Questa soluzione per i crediti incagliati è stata resa possibile anche grazie all'intervento legislativo contenuto nel decreto sui crediti fiscali all'esame della Camera, che ha sollevato le banche dalla responsabilità in solido per i crediti accompagnati da idonea documentazione.

Chiarimento che ha anche consentito di sbloccare l'acquisto diretto dei crediti da parte delle stesse banche. Attraverso questo doppio canale si dovrebbe superare definitivamente il nodo dei crediti incagliati, che ha paralizzato il meccanismo dei bonus edilizi e gli operatori del settore