Tim pesante a Piazza Affari dopo conti e piano: effetto svalutazioni

Tim: crolla in Borsa sotto quota 0,3 euro, minimi da ottobre 2020

Il titolo Tim, dopo vari stop and go, è arrivato a perdere oltre il 13% arrivando sotto la soglia dei 0,3 euro, fino a 0,2965, sui minimi da ottobre 2020. Mercoledì sera la società ha diffuso i conti del 2021, che si chiude con una perdita di 8,7 miliardi di euro, su cui pesano 4,1 miliardi di svalutazioni degli avviamenti.

Tim: Labriola, nessun contatto con Kkr per ritiro offerta

Il nuovo amministratore delegato di Tim, Pietro Labriola, ha smentito "categoricamente" di avere avuto "interlocuzioni con Kkr per un loro coinvolgimento nella rete unica". "L'unica interlocuzione - ha aggiunto durante una call con gli analisti - e' stata unicamente solo su Fibercop". Con il fondo statunitense, per il resto, "in questi mesi" i colloqui sono stati effettuati "solo tramite gli advisor per capire il loro approccio industriale" in merito alla loro manifestazione d'interesse per rilevare l'intera societa', ma, di sicuro, "nessuna interlocuzione con Kkr per sfilarsi dall'offerta", ha concluso l'ad.

Rete Unica: Labriola, Open Fiber il partner piu' interessante

"Non so quale saranno le decisioni che prendera' la Cdp. E' chiaro che da un punto di vista industriale Cdp con Open Fiber e' chiaramente il partner industriale piu' interessante". Lo ha detto, durante una call con le agenzie di stampa, l'ad di Tim, Pietro Labriola. "Sta a loro verificare e fare tutte le analisi del caso per poter avviare delle discussioni piu' pragmatiche e riuscire a entrare nei numeri per spiegare eventualmente quelle che possono essere le efficienze dell'operazione", ha aggiunto.

Tim, Labriola: "Per Inwit prevediamo closing definitivo a giugno"

Per Inwit "prevediamo di arrivare al closing definitivo anche attraverso tutti i passaggi antitrust e golden power per giugno". Lo ha detto l'amministratore delegato di TIM Pietro Labriola commentando l'offerta ricevuta da un consorzio di investitori istituzionali guidato da Ardian, per l'acquisto della maggioranza del capitale sociale della holding Daphne 3, che detiene il 30,2% del capitale sociale di Inwit, Infrastrutture Wireless Italiane. In un incontro con le agenzie di stampa successivo all'approvazione del piano industriale di TIM, l'Ad ha detto che la società "ha un valore implicito di 10.75 euro per azione" e ha spiegato che l'operazione "è un importante step all'interno della nostra razionalizzazione della struttura di capitale".

Tim: a giugno progetto "Tim out the box" con numeri, possibili partner, sinergie

"Internamente chiamiamo 'Tim out the box' il progetto che vogliamo presentare a giugno". Lo ha detto Pietro Labriola, amministratore delegato di Tim, aggiungendo che "nei numeri di piano che abbiamo condiviso col mercato finanziario non era inclusa ne' la cessione di Inwit ad Ardian, ne' appunto 'Tim out the box', ci immaginiamo di arrivare prima della semestrale a fare un Tim market day, per presentare al mercato finanziario quelli che sono i numeri e le possibili sinergie e partner finanziari e industriali che ci potrebbero accompagnare in questo percorso".

Tim, l’effetto svalutazioni porta il 2021 in profondo rosso: -8,7 miliardi

Il piano per la separazione della rete dal resto del business di Telecom Italia apre per la rete stessa la possibilità di ingresso di un partner industriale come Open Fiber, e di altri partner finanziari. Lo ha detto l'amministratore delegato dell'ex monopolista pubblico Pietro Labriola nel corso di un briefing all'indomani dell'approvazione da parte del cda del piano industriale 2022-2024, che punta alla separazione della società in due entità separate e ad una riorganizzazione dei modelli di business per farne emergere il valore.

La proposta di Kkr, che a novembre ha presentato una manifestazione d'interesse per acquisire l'intera Telecom Italia per 10,8 miliardi di euro, presenta elementi di incertezza che la rendono difficile da valutare, ha sottolineato Labriola.

"Da quel poco che è dato sapere, punta a separare la rete dagli asset in modo simile al nostro", ha aggiunto il manager suggerendo quindi che il fondo "vede un valore intrinseco di Tim superiore" alla manifestazione d'interesse. Così in Borsa il titolo fatica ad entrare agli scambi dopo i conti e il piano, restand in preapertura con un teorico -9,8%.

In un cda durato oltre 7 ora, Tim ha approvato i conti che consegnano un 2021 in rosso per 8,7 miliardi, segnato da svalutazioni per 4,1 miliardi e 3,8 miliardi di stralcio delle attivita' per imposte anticipate, decretando per quest'anno niente dividendo.

La strategia per il prossimo triennio pero' punta a stabilizzare l'ebitda e a riportare i ricavi in crescita tra l'1 e il 3% e a trasformare il gruppo creando una Netco in cui insieme alla rete confluira' Sparkle e una Servco (consumer, enteprise e Tim brasil). Entro la semestrale la trasformazione verra' presentata ufficialmente. La societa' di servizi puntera' sul digitale, in particolare sul Cloud (visto crescere ad un ritmo del 15% annuo), sul IoT (+10%) e sulla Cybersecurity (+10%).

La societa' della Rete partendo dalla copertura del 94% in FTTC, prevede di accelerare il roll out FTTH, realizzato da FiberCop, raggiungendo il 60% delle unita' immobiliari tecniche a livello nazionale entro il 2026 con un incremento di circa 3 punti percentuali rispetto al precedente obiettivo.

E' il primo passo per arrivare poi a fondere la societa' dedicata all'infrastruttura con Open Fiber. Sarebbe peraltro in via di definizione un nuovo Memorandum of Understanding con Cdp per realizzare la Rete Unica anche se, a dispetto del crescendo di attese, ci vorra' ancora tempo per arrivare a un accordo. E' questa pero' la strada maestra che Labriola intente seguire e gli advisor sulla base del nuovo piano torneranno a discutere con Kkr per trovare una soluzione alternativa all'opa.

Il fondo, interessato al 100% della societa' era disposto a offrire 0,505 euro per azione (ai valori di Borsa oggi rappresenterebbe un premio di oltre il 48%) ma non ha messo una dead line alle trattative. Tornando ai conti, i ricavi del 2021 sono stati pari a 15,3 miliardi di euro (-1,9%) e l'ebitda organico e' stato pari a 6,2 miliardi (-9,6%).

Nel quarto trimestre i ricavi sono stati pari a 4 miliardi (-4,4%) e l'ebitda si e' attestato a 1,4 miliardi (-21,9%). L'indebitamento finanziario netto al 31dicembre 2021 si e' attestato a 22,2 miliardi di euro (17,6 miliardi di euro su base after lease), con una riduzione di 1,1 miliardi di euro rispetto allo scorso esercizio (1 miliardo di euro su base after lease).

Infine Labriola negoziera' la cessione della quota in Inwit con Ardian e un consorzio di investitori istituzionali che hanno presentato un'offerta vincolante per l'acquisto della maggioranza del capitale sociale della holding Daphne 3, che detiene il 30,2% del capitale sociale della societa' delle torri.

Leggi anche: