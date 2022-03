Ucraina, il Governo rafforza il golden power. Faro su 5G nel decreto ad hoc

Le nuove norme introdotte nel decreto Ucraina

Il Governo è al lavoro su un rafforzamento del golden power. Con il decreto per fronteggiare l'impatto della crisi in Ucraina, l’esecutivo dovrebbe anche accendere un faro sul 5G e sulla possibilità per le amministrazioni di avere maggiore controllo strategico sulle operazioni aziendali. Ma anche mettere a regime rendendola strutturale, sul modello francese, l’estensione dei campi di applicazione dei poteri di golden power stabilita durante la pandemia Covid e un rafforzamento della struttura preposta alla valutazione.

