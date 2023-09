Unicredit, Orcel annuncia 4mila assunzioni. "Extraprofitti? Attendo modifiche"

Unicredit, Orcel: "L'Europa giocherà un ruolo centrale, il Pnrr è fondamentale per l'Italia"

Mentre il governo italiano lavora ad una complicata manovra finanziaria e la crisi economica torna a farsi sentire, complici le stime al ribasso sul Pil europeo, il ceo di Unicredit analizza la situazione da diversi punti di vista. "Il sistema - spiega Andrea Orcel a MoltoEconomia (Il Messaggero) - è ancora sotto pressione, ma credo sia importante adottare una prospettiva positiva. Per quanto riguarda l'Italia infatti, il mercato del lavoro si dimostra resiliente, il nostro tasso di crescita previsto per l'anno è superiore a quello dell'Eurozona nel suo complesso e l'inflazione è rallentata in modo significativo rispetto al suo picco. Ad agosto il tasso d'inflazione è sceso al 5,5%, meno della metà del livello che avevamo verso la fine dello scorso anno.

"Questa - prosegue Orcel a Il Messaggero - è una buona notizia e il dialogo costante e costruttivo sul Pnrr tra il governo italiano e l'Europa giocherà un ruolo centrale nel successo a lungo termine dell'Italia. Tuttavia comprendo bene le difficoltà che le famiglie e le imprese affrontano ogni giorno. Come banca, il nostro scopo principale è quello di consentire alle comunità di crescere, il che significa servire allo stesso modo i nostri dipendenti, i nostri azionisti e, soprattutto, i nostri clienti".