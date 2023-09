Decreto anti-baby gang: via il cellulare al minore che commette reato

Bozza decreto legge in pre-Cdm, piano interventi e commissario

Nel decreto legge sul contrasto alla criminalità giovanile che andrà domani in Consiglio dei ministri si prevedono interventi infrastrutturali urgenti in favore del Comune di Caivano. "Al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilita' sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri predispone - si legge nella bozza del dl sul tavolo del pre-Consiglio dei ministi -, d'intesa con il Comune di Caivano, un piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione nell'ambito del territorio del predetto Comune. Con delibera del Consiglio dei ministri, viene approvato il piano degli interventi" e viene nominato "un Commissario straordinario con il compito di procedere alla sua attuazione, con assegnazione delle relative risorse nel limite complessivo di euro 30 milioni, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione".

"Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' delegata per lo sport e i giovani predispone, sulla base delle attivita' istruttorie realizzate a cura degli Uffici del Genio civile, un Piano straordinario di interventi urgenti per il risanamento, il ripristino, il completamento, l'adeguamento, la ricostruzione e la riqualificazione del centro sportivo ex Delphinia di Caivano e per la realizzazione degli ulteriori interventi strumentali e connessi che interessino il centro sportivo ovvero pertinenze attigue", si legge tra l'altro nella bozza del dl.

"Al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana - si legge ancora - ed il controllo del territorio, il comune di Caivano e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate" o "mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo, 15 unita' di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale".