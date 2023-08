Visibilia, ecco il soccorso a Santanchè di Paola Ferrari. Versati 200mila €

Visibilia, il rischio di fallimento e il mistero sulla morte di Ruffino

Non c'è pace per la società Visibilia, finita prima al centro delle polemiche per la gestione finanziaria di Daniela Santanchè e ultimamente tornata di strettissima attualità a causa della morte del presidente del gruppo che aveva da poco rilevato le quote della ministra. Luca Ruffino si è sparato nella sua casa di Milano e la vicenda resta avvolta nel mistero, visto che l'autopsia ha escluso che il manager fosse gravemente malato come qualcuno a lui vicino sosteneva. Visibilia adesso rischia il fallimento e per questo in soccorso di Santanchè - riporta Open - è arrivata una storica amica: la giornalista sportiva della Rai Paola Ferrari. È stato registrato il 2 agosto scorso il contratto di cessione quote fra la Immobiliare Dani e la Alevi srl.

Quest’ultima società ha rilevato il 25% di Visibilia concessionaria, la società che raccoglie la pubblicità per le testate del gruppo di Daniela Santanché e - prosegue Open - fra gli altri anche per il quotidiano Il Riformista di cui è direttore politico Matteo Renzi. Alevi è la holding di partecipazioni della giornalista sportiva della Rai Paola Francesca Ferrari, che è anche moglie di Marco De Benedetti, figlio dell’industriale e finanziere Carlo De Benedetti.