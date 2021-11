Allegri-Ambra, ecco la donna ha portato la rottura: una notte di passione

Ambra-Allegri, la rivista Oggi ha pubblicato la foto della donna con cui l'allenatore avrebbe tradito l'ex compagna. Lei si è recata a tarda notte nel suo appartamento

Il settimanale Oggi ha pubblicato la foto della donna con cui Massimiliano Allegri avrebbe tradito Ambra Angiolini, causandone così la rottura. Si tratterebbe, afferma la rivista, di una "bella quarantenne" di cui non è stato rivelato né il nome né la professione. La donna del mistero è stata paparazzata venerdì 22 ottobre mentre si recava a far visita all'allenatore della Juventus nel suo appartamento dopo che era rientrato da una cena di lavoro. La signora sarebbe arrivata sotto casa del tecnico intorno alle 23:30 e si sarebbe fermata circa una mezz'ora.

Allegri-Ambra: ecco chi è la donna del mistero

Oggi non ha rivelato molti dettagli sulla donna del mistero ma online sono comparse diverse teorie sulla sua identità. Nelle scorse settimane si vociferava che Ambra avesse scoperto il tradimento dopo aver trovato un capello biondo nell'auto di Allegri. La "gola profonda" avrebbe rivelato che si tratterebbe di una signora in qualche modo vicina al mondo Juventus. La donna del mistero potrebbe essere quindi una dipendente di un golf club frequentato da Allegri e pare da altri soggetti vicini ai bianconeri. La donna è mora ma sui social network ha pubblicato foto di lei con meches bionde.

Allegri-Ambra, dall'amore alla rottura: tutta la storia

Allegri e Ambra sono stati insieme per 4 anni ma alla fine sarebbe arrivata la rottura a causa di un tradimento di lui. L'indiscrezione è stata confermata su Instagram dalla figlia maggiore dell'attrice, Jolanda Renga, avuta con il cantante Francesco Renga. Ambra per questa vicenda ha ricevuto il Tapiro d'oro da parte di Striscia la Notizia. La scelta del TG satirico ha suscitato un vero putiferio. Anche Selvaggia Lucarelli si è schierata a sostegno dell'ex presentatrice di Non è la Rai. Pare inoltre che a raccontare alla stampa del tradimento di Allegri sia stata una delle sue ex fidanzate, forse la stessa donna paparazzata da Oggi.

Il tecnico della Juventus e l'attrice ormai non si parlano da diverse settimane ma lei continua a vivere nell'appartamento di Milano che condividevano. Allegri le avrebbe chiesto di pagare l'affitto. Dal canto suo, Ambra avrebbe già trovato una nuova sistemazione.