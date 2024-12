Ballando con le stelle, Guillermo Mariotto rischia il posto da giudice: altro che malore, spunta l'accusa di molestie a un ballerino

Ballando con le stelle, la senatrice Campione accusa Guillermo Mariotto di aver molestato un ballerino. La Rai starebbe pensando di allontanarlo dal programma. Nei guai il giudice del talent condotto da Milly Carlucci

Guillermo Mariotto rischia seriamente di perdere il ruolo di giudice a Ballando con le stelle. Lo stilista ha lasciato la trasmissione durante l'ultima diretta e inizialmente si era pensato a un malore. "Nessuna fuga da Ballando con le Stelle. Ho solo salvato una situazione di pericolo della maison, che dirigo, e il lavoro di 6 mesi", ha poi chiarito. Poco dopo però ha ammesso di essere stato vittima di un episodio di tachicardia di origine gastrica.

Il problema maggiore riguarda però le accuse della senatrice di FdI Susanna Donatella Campione, che è anche componente della Commissione Giustizia: "Guillermo Mariotto nella scorsa puntata di Ballando con le stelle ha toccato le parti intime di un ballerino che imbarazzato ha cercato di spostarsi e togliere la mano di Mariotto. Nessuno ha stigmatizzato il gesto, vera e propria molestia sul luogo di lavoro".

"Per lo stesso comportamento tenuto nei confronti della cantante Jessica Morlacchi durante la trasmissione in onda sulla Rai "Oggi è un altro giorno" - ricorda la senatrice - due anni fa Memo Remigi è stato immediatamente estromesso dal programma a seguito di violazione del codice etico".

Il 7 dicembre Striscia la Notizia ha consegnato a Mariotto il Tapiro D'Oro e lo stilista è sembrato decisamente infastidito, tanto da distruggere l'ironico premio. In una intervista a Fanpage ha raccontato la sua verità sull'accaduto ma la polemica non si placa. "Nulla, solo quel pirla lì, solito che fa questa cosa vecchia, mamma mia, una retorica vecchia, una retorica senza pudore. Loro taglieranno e cuciranno tutto e mostreranno quello che voglio", ha detto lo stilista.

Arriva poi la risposta di Francesca Manzini del tg satirico: "Questo 'Vecchiume' lavora per la verità e giustizia da 37 anni! E percula gente come 'te' che crede di avere uno stile mentre qui l'hai perso completamente". Poi difende Valerio Staffelli: "Un po' di rispetto anche per Valerio che aspetta le ore fuori al freddo per portarci a casa buonumore, verità e reazioni di chi si fa grande reagendo da piccolo uomo".

Ora secondo riporta Open, la Rai starebbe valutando la posizione di Mariotto e potrebbe decidere di allontanarlo da Ballando con le stelle.