Chi è Angelica Donati, la figlia di Milly Carlucci che piace a Giovanni Floris

"Di Martedì": chi è Angelica Krystle Donati

Ormai da alcune settimane, a "Di Martedì" è ospite Angelica Krystle Donati, che dallo scorso dicembre presiede i Giovani di Ance (Associazione Nazionale dei Costruttori Edili), ruolo nel quale è subentrata a Regina De Albertis. Se la precedente numero uno era figlia d'arte (suo padre è il compianto Claudio De Albertis, già Presidente della Triennale di Milano), anche Angelica ha dei genitori famosi. Sua madre è la nota conduttrice Rai Milly Carlucci, mentre il padre è l'imprenditore Angelo Donati.

Angelica Krystle Donati è la loro primogenita, sorella maggiore di Patrick. È nata nel 1986 a Los Angeles, ha passaporto americano e vive tra Roma e Londra. Nella capitale britannica ha frequentato la Marymount International School, la Sevenoaks School e poi ha preso la laurea in Management alla London School of economics.

Nel 2009 ha frequentato il master of Business Administration dell’Università di Oxford e nel 2012 è entrata a far parte del Donati immobiliare Group, società della Donati Spa, fondata dal padre nel 1978. Angelica è il CEO della Donati immobiliare Group e in precedenza è stata Presidente di Ance Giovani Lazio nonché coordinatrice per l’Internazionalizzazione.

