Dopo Simona Ventura, Anna Foglietta stronca Ilary Blasi: "Superato il limite"

Anna Foglietta stronca Ilary Blasi: “Il tradimento spiattellato così mi disturba enormemente. Ha superato il limite”

“Io penso che il tradimento sia una delle cose più dolorose da scoprire ma anche da fare. Ed è forse questa la cosa, come a dire, più eccitante perché il dolore resta sempre uno dei motori che ci alimenta. Il tradimento, però, spiattellato così mi disturba enormemente. Credo che ci sia un limite, e che questo vada oltre. Insomma, non è la mia storia”. Con queste parole l'attrice romana Anna Foglietta in un’intervista a Vanity Fair esprime il suo giudizio sui racconti (minuziosi) che Ilary Blasi ha fatto nel docufilm "Unica" in onda su Netflix sulla separazione travagliata con l'ex marito Francesco Totti. Spiattellare la propria vita privata sulla piattaforma streaming, secondo Foglietta, non è stato un gesto di gran stile. La narrazione, un po' troppo sopra le righe, non è stata quindi ben vista. Ma l'attrice romana non è l'unica a pensarla in questo modo. Anche secondo Simona Ventura l'iniziativa della Blasi non è stata una mossa vincente.

"Per me è importante tutelare i figli, non avrei potuto fare come Ilary”, ha dichiarato la conduttrice in un'intervista a La Repubblica. Ventura ha vissuto una situazione simile: nel 2008 si è separata dall'ex calciatore Stefano Bettarini dal quale ha avuto i figli Niccolò e Giacomo. Ma il "dolore" sembra acqua passata, ora invece il suo cuore batte per Giovanni Terzi. “E’ risolto, mai in competizione con me. E’ l’amore della vita. La nostra non è una casa, ma una comune. Lui ha due figli, Lodovico e Giulio. Io tre: Niccolò, Giacomo e Caterina. Da noi nessuno resta indietro. I ragazzi sono grandi e si vogliono bene, abbiamo superato le difficoltà. I miei figli all’inizio erano protettivi con me, è normale. La nostra famiglia è la nostra forza”, ha dichiarato "Super Simo" a La Repubblica. Un amore che, solo ieri, è stato incoronato con una bella proposta di matrimonio (in diretta a Ballando con Le Stelle). "Simona è la donna della mia vita, mi ha cambiato completamente la vita, accogliendo anche tutti i miei difetti. Vuoi diventare mia moglie il 6 di luglio?".