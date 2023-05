Festival di Cannes, Palma d'Onore per la carriera a Michael Douglas

Festival Cannes 2023, Michael Douglas riceve la Palma d'Onore

"Ci sono molti festival nel mondo ma c'è solo una Cannes". Così Michael Douglas, accolto da una standing ovation in sala, ricevendo la Palma d'Oro d'Onore in omaggio ai suoi 55 anni di carriera. Nel suo discorso di ringraziamento, in cui non sono mancati momenti di commozione e qualche parola in francese per trasmettere il suo affetto al pubblico, Douglas, 78 anni, ha ricordato che dopo gli anni della pandemia e di una guerra che ha diviso il mondo (in riferimento all'invasione russa dell'Ucraina), questo grande evento cinematografico sulla Costa Azzurra ci induce a guardare con ottimismo alla vita. "Questo festival ci ricorda gli aspetti positivi - ha detto il divo americano - sottolinea la nostra comunità di intenti, dimostra che il cinema può superare le frontiere e unire gli esseri umani"

Michael Douglas scherza: "Più vecchio del Festival di Cannes"

Spazio anche a qualche battuta: "76 anni? - ha detto riferendosi all'edizione del festival - Io sono ancora più vecchio!" - ma ha avuto anche parole per i suoi insegnanti e, soprattutto, per suo padre, Kirk. "Per il pubblico era un Superman, ma per me era mio padre", ha detto. Douglas ha inoltre ringraziato la moglie, Catherine Zeta-Jones, e la figlia, Carys Zeta, che lo hanno accompagnato e lo hanno scortato sul tappeto rosso. La Palma d'Onore gli è stata consegnata dall'attrice Uma Thurman, che ha ricordato che questo premio viene assegnato a personaggi che hanno dato un contributo eccezionale al cinema e ha detto che non puo' pensare a nessuno meglio di Michael Douglas, un "titano" della settima arte.

