Franz Di Cioccio sbugiarda la figlia "Ha mentito per diventare famosa"

Franz Di Cioccio chiarisce sulla questione della sieropositività della figlia Elena: "Con il libro voleva diventare famosa, ha detto cose che non stanno né in cielo né in terra"

Elena Di Cioccio qualche mese fa ha pubblicato il libro "Cattivo sangue" in cui racconta di essere sieropositiva da 21 anni e di aver avuto una vita costellata di aubisi e lutti. Non solo, l'ex iena ha poi rincarato la dose in TV affermando di sapere chi l'ha infettata e di non avere più rapporti con il padre, Franz Di Cioccio.

"Elena ha una sua vita personale condotta a modo suo. - ha detto il leader della PFM in occasione della presentazione del nuovo disco del gruppo - Evidentemente con questo libro voleva diventare famosa. Se continuerà a raccontare faccia lei, ma deve capire che deve rendere conto alle persone, non a me, ma ha detto cose che non stanno né in cielo né in terra".

Franz Di Cioccio: "Ha scritto cose al limite ma non ho niente da perdonarle"

"Elena ha un rapporto conflittuale con se stessa - continua Di Cioccio - Io non ho niente da perdonarle, ma per me ha scritto cose al limite, ha sbagliato. Sapete che persona sono, io non lascio mai le mie figlie per strada". In sua difesa si è mossa anche la primogenita Cinzia: "Mi sento fortunata e privilegiata per i genitori che ho avuto. Ognuno vive l’infanzia e i genitori dal suo punto di vista, con un suo percorso, e sono esperienze personali. Io non sono certo stata una bambina traumatizzata".