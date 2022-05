Harry Stiles come Mick Jagger? Il leader degli Stones: “Non ha la mia voce”

Harry Stiles e quel paragone con Mick Jagger…ma il leader degli Stones non ci sta: “Non ha la mia voce”

Per molti appassionati di musica, i lunghi capelli castani, la figura allampanata e lo stile androgino rendono Harry Stiles il degno erede di Mick Jagger. Il frontman dei Rolling Stones non ci sta e ne parla sulle pagine del Sunday Times.

L’artista 78enne ha così parlato del suo giovanissimo collega: “Non ha una voce come la mia e non si muove sul palco come me. Ha solo una somiglianza superficiale con il mio io più giovane, il che va bene, non può farci niente”. Lo stile di Jagger ha segnato un’epoca, ha dettato moda tanto da catturare l’attenzione di grandi scrittori, basti pensare a Truman Capote che lo descrisse così: “È uno di quegli esseri che possiedono una dimensione androgina”.

Harry Stiles accoglie a braccia aperte il paragone, anzi ci gioca. Proprio come quando, durante una puntata del 2017 Saturday Night Live, si è lanciato in un’imitazione dello storico leader dei Rolling Stones. Il cantante 78enne entra nel vivo della competizione e si slega completamente dal paragone: “Mi truccavo di più io”. Mick Jagger nega ogni punto di contatto e chiude il sipario sulla questione.

