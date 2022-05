Maneskin, "Supermodel": è più bella Victoria o la modella Nina Marker? VIDEO

Maneskin, il video di Supermodel

I Maneskin pubblicano il videoclip di "Supermodel", il nuovo singolo uscito il 13 maggio. La band, intanto, si e' aggiudicata il secondo disco di platino nel Regno Unito con la loro hit "Beggin". Girato a Londra e diretto dal duo Bedroom Projects (The 1975) e Ben Chappell (Arctic Monkeys, Nine Inch Nails), il video vede i Maneskin, in total look Gucci, protagonisti della loro stessa sceneggiatura per il singolo "Supermodel", con la modella Nina Marker nei panni della protagonista.

Maneskin, il significato del video

Combinando gli elementi classici del cinema di Tarantino e Hitchcock, la band cattura il mood feroce della canzone e i testi giocosi, mentre si susseguono una serie di eventi catastrofici. "Nel video volevamo rendere omaggio ai nostri film preferiti degli anni '90 - racconta la band romana -. Nel brano abbiamo cercato di catturare un'atmosfera cinematografica su un personaggio enigmatico e volevamo che anche il video riflettesse questo stile. Dopo aver avuto l'idea, abbiamo lavorato a stretto contatto con i registi e Ben per ricreare inquadrature e sequenze dei nostri film preferiti di quegli anni. Ci siamo divertiti molto a girare a Londra, in scene divertenti che ci hanno ricordato un B-movie poliziesco".

Maneskin, il tour

Prodotto da Max Martin e dal suo team, la band ha presentato "Supermodel" con un'esibizione a sorpresa all'Eurovision Song Contest a Torino. L'inno rock dal sound californiano e' nato pensando a una serie di personaggi che la band ha incontrato durante il periodo vissuto a Los Angeles. La band partira' con il tour mondiale "Loud Kids Tour" il 31 ottobre da Seattle, che ha registrato il tutto esaurito, e tocchera' altre citta' come New York, San Francisco, Atlanta, Washington e Los Angeles. I Maneskin partiranno poi per il tour europeo nel 2023.

Maneskin, estate 2022: tuor Italia

L'estate 2022 li vedra' protagonisti di un tour dei piu' prestigiosi festival mondiali. Faranno nuovamente tappa in Italia per due date previste giovedi' 23 giugno allo Stadio Comunale G. Teghil di Lignano Sabbiadoro e sabato 9 luglio al Circo Massimo di Roma (tutto esaurito).

