Maneskin, trionfo al Coachella: Damiano cita Charlie Chaplin, vestito da donna

I Maneskin contro “il dittatore”: Damiano David cita Charlie Chaplin

L’esibizione dei Maneskin all’edizione 2022 del Festival di Coachella passerà alla storia per quel “Free Ukraine, fuck Putin!” che ha fatto ben capire da che parte stiano i rockettari romani.

Oltre a lanciare la sua invettiva nei confronti del Presidente russo, il frontman Damiano David ha ricordato al pubblico quanto fosse “un privilegio” assistere a un concerto senza doversi preoccupare dalla guerra e poi ha citato un brano del discorso reso celebre dal film “Il grande dittatore”, di Charlie Chaplin: “A quelli che mi ascoltano dico: non disperate. Lo squallore che ci sovrasta, è un male passeggero. La libertà che hanno tolto alle persone, tornerà alle persone. I dittatori muoiono, ma la libertà non morirà mai. Non vi consegnate a questa gente senza anima, uomini macchina, con macchine al posto del cervello e del cuore. Voi non siete macchine, voi non siete bestie, siete uomini! Avete il potere di rendere questa vita libera e bella, di rendere questa vita una meravigliosa avventura. Usiamo il nostro potere, restiamo uniti“.

I Maneskin sul palco vestiti da donne

Una scelta di campo molto netta, con parole forti, rese ancora più pregnanti del contesto. Il Coachella Festival è infatti un appuntamento di grande prestigio per tutti coloro che amano il rock, la musica e il look. Persino per i Maneskin, passati da Sanremo alla condivisione del palco con i mitici Rolling Stones, si tratta di una (ulteriore) consacrazione. Che cosa rende Coachella così speciale? Certamente la sua centralità come punto di riferimento non solo per la musica, ma per tutte le novità che riguardano l’arte (con installazioni disseminate nella zona dell’evento) e per le scelte stilistiche fatte dalla star con i loro abiti. Per questo motivo, Coachella è un must anche per stilisti e influencer. Il particolare look adottato dagli stessi Maneskin, con Damiano in abiti femminili e Thomas in gonna, lo testimonia molto chiaramente.

Cos’ è il Coachella Festival e perché così importante

Il Coachella Festival è stato fondato da Paul Tollett e organizzato da Goldenvoice, una filiale di AEG Live, a partire dal 1999, per celebrare i trent’anni dal leggendario Festival di Woodstock, del quale voleva porsi come erede. L’inizio un po’ incerto spinse gli organizzatori a non replicarlo nel 2000, ma già nel 2001 la manifestazione ripartì da slancio, allineando le stelle di tutti i tipi di musica: rock, ovviamente, ma anche elettronica e hip-hop. Dal 2007 ha cadenza fissa nel mese di aprile, per tre giorni consecutivi, e i suoi risultati sono da record: nel 2017 si vendettero ben 250.000 biglietti, incassando 114,6 milioni di dollari!

