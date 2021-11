Ornella Muti difende la sorella: "Non riconosce una sigaretta da uno spinello"

Ornella Muti, sorella arrestata: "Non sa distinguere uno spinello da un sigaretta, vive in un mondo tutto suo"

"Mia sorella è la persona più dolce e ingenua che io conosca. Una donna naïf incapace di distinguere persino uno spinello da una sigaretta. Claudia è da sempre una sognatrice e priva di ogni qualsivoglia malizia", così Ornella Muti ha difeso la sorella, Claudia Rivelli, sulle pagine del settimanale Oggi in edicola domani.

L'attrice è stata arrestata nell'ambito di un'ampia inchiesta sul traffico di droga dello strupro che ha coivolto 39 persone ed è indagata per traffico di stupefacenti nel dark web. L'indagine ha riguardato anche altri personaggi della "Roma Bene". Un diplomatico brasiliano sarebbe morto nel corso di un festino. "Vive in un mondo tutto suo fatto di pittura, contemplazione e amore. - continua Ornella Muti - Soprattutto per il figlio che vive a Londra, a cui è legata da un rapporto simbiotico per il quale darebbe la sua stessa vita. Sono certa che tutto questo incredibile equivoco lascerà spazio presto alla verità".